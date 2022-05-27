Канцлер Австрии в ходе "серьезного и напряженного" разговора обсудил с Путиным обмен пленными с Украиной

Об этом Нехаммер сообщил на брифинге, его цитирует Kleine Zeitung.

По словам канцлера Австрии, разговор с Путиным был "серьезным и напряженным".

В вопросе обмена пленными, отметил Нехаммер, глава Кремля продемонстрировал готовность вести переговоры с Украиной. Путин также согласился предоставить Международному комитету Красного Креста доступ к украинским военнопленным, добавил глава правительства Австрии.

В то же время в сообщении Кремля, опубликованном в Telegram, о теме обмена украинских пленных ничего не говорится.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Украина и РФ с начала полномасштабной войны провели уже несколько обменов пленными.

18 марта из интервью генпрокурора Украины Ирины Венедиктовой стало известно, что в Украине заработали специальные лагеря для военнопленных российских оккупантов.

По информации вице-премьер-министра – министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук на 16 апреля, в плену у россиян находилось около 700 украинских военнослужащих и более 1 тыс. мирных жителей Украины.

1 мая уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова сообщала, что украинцы возвращаются из российского плена с тяжелыми ранениями, сепсисом, ампутациями от обморожений.

В ночь на 17 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале операции по спасению защитников Мариуполя с завода "Азовсталь" – последнего объекта в городе, который удерживали украинские военные.

По информации британской разведки на утро 20 мая, "Азовсталь" покинули до 1700 украинских защитников. Минобороны РФ в тот же день вечером заявило о завершении вывода украинских военных с завода.

Зеленский ожидает, что Украине удастся обменять и вернуть домой своих военнослужащих и правоохранителей, которые были на заводе "Азовсталь" в Мариуполе. Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал 26 мая, что оккупанты их не пытают.