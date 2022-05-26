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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эшелон устаревших танков Т-62, который оккупанты сняли с консервации, прибыл в Мелитополь – Запорожская ОВА

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Россия из-за потерь была вынуждена расконсервировать устаревшие танки Т-62
Россия из-за потерь была вынуждена расконсервировать устаревшие танки Т-62
Фото: InformNapalm / Telegram

Россияне сняли с консервации эшелон устаревших танков Т-62, он 25 мая прибыл в Мелитополь. Об этом вечером того дня сообщила пресс-служба Запорожской областной военной администрации.

"Танки оснащены пушками с калибром 115 мм. Интересно, как они горят от Javelins и NLAW", – прокомментировали в администрации.

Видео прибытия эшелона танков Т-62 опубликовали в Telegram волонтеры организации InformNapalm.

Кроме того, по информации ОВА, в поселок Кирилловка вошли 30 единиц российской техники. По сообщению местных жителей, почти на каждом перекрестке стоят БТРы. В администрации считают вероятным, что кирилловские базы отдыха могут стать убежищем для оккупантов и в результате пострадать от мародерства, как это было в Бердянске.

В ОВА сообщили, что российские оккупанты продолжают активно готовиться к наступлению на запорожском направлении. Россияне обстреляли позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру в районах Орехова и Гуляйполя, а также нанесли авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Полтавки.

"Однако россияне продолжают нести потери личного состава и военной техники. Регулярно поступает информация о сосредоточении значительного числа раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в лечебных учреждениях временно аннексированного Крыма", – отметили в ОВА. 

В администрации также обратили внимание, что российское минобороны заявило, будто ракетный удар по торговому центру "Аврора" в Запорожье "уничтожил производственные цеха завода "Мотор Сич", выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации Воздушных сил Украины". 

"При этом захватчики попытались подтвердить свою ложь видео с камер внутреннего наблюдения магазина. На кадрах ясно видно, что взрывается гражданская инфраструктура", – подчеркнули в ОВА. 

В апреле украинская разведка сообщила, что российские оккупационные войска готовятся применять в войне против Украины устаревшую советскую военную технику. 23 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Россия из-за потерь, которые понесла за время полномасштабного вторжения, вынуждена была расконсервировать танки Т-62

Как отмечало специализированное издание Defence Express, Т-62 – устаревшая техника. Портал называет эти танки "ордой времен Хрущева" – их серийное производство началось в 1962 году. Решение расконсервировать их журналисты Defence Express считают "жестом отчаяния" со стороны РФ. 

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.

Утром 28 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью с помощью авиации, он пришелся по частному сектору. В результате удара пострадали три человека, в том числе ребенок. 12 мая российская ракета также попала в частный дом. Кроме того, оккупанты минимум дважды наносили ракетные удары по острову Хортица.

2 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых территориях Запорожской области.

Теги: Запорожье, танки, Мелитополь, Запорожская область, артиллерия, Запорожская ОГА, обстрелы, война России против Украины, ракеты, ракета, Кирилловка, российские оккупанты
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