Эшелон устаревших танков Т-62, который оккупанты сняли с консервации, прибыл в Мелитополь – Запорожская ОВА

"Танки оснащены пушками с калибром 115 мм. Интересно, как они горят от Javelins и NLAW", – прокомментировали в администрации.

Видео прибытия эшелона танков Т-62 опубликовали в Telegram волонтеры организации InformNapalm.

Кроме того, по информации ОВА, в поселок Кирилловка вошли 30 единиц российской техники. По сообщению местных жителей, почти на каждом перекрестке стоят БТРы. В администрации считают вероятным, что кирилловские базы отдыха могут стать убежищем для оккупантов и в результате пострадать от мародерства, как это было в Бердянске.

В ОВА сообщили, что российские оккупанты продолжают активно готовиться к наступлению на запорожском направлении. Россияне обстреляли позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру в районах Орехова и Гуляйполя, а также нанесли авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Полтавки.

"Однако россияне продолжают нести потери личного состава и военной техники. Регулярно поступает информация о сосредоточении значительного числа раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в лечебных учреждениях временно аннексированного Крыма", – отметили в ОВА.

В администрации также обратили внимание, что российское минобороны заявило, будто ракетный удар по торговому центру "Аврора" в Запорожье "уничтожил производственные цеха завода "Мотор Сич", выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации Воздушных сил Украины".

"При этом захватчики попытались подтвердить свою ложь видео с камер внутреннего наблюдения магазина. На кадрах ясно видно, что взрывается гражданская инфраструктура", – подчеркнули в ОВА.

В апреле украинская разведка сообщила, что российские оккупационные войска готовятся применять в войне против Украины устаревшую советскую военную технику. 23 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Россия из-за потерь, которые понесла за время полномасштабного вторжения, вынуждена была расконсервировать танки Т-62.

Как отмечало специализированное издание Defence Express, Т-62 – устаревшая техника. Портал называет эти танки "ордой времен Хрущева" – их серийное производство началось в 1962 году. Решение расконсервировать их журналисты Defence Express считают "жестом отчаяния" со стороны РФ.