Эшелон устаревших танков Т-62, который оккупанты сняли с консервации, прибыл в Мелитополь – Запорожская ОВА

"Танки оснащены пушками с калибром 115 мм. Интересно, как они горят от Javelins и NLAW", – прокомментировали в администрации.
Видео прибытия эшелона танков Т-62 опубликовали в Telegram волонтеры организации InformNapalm.
Кроме того, по информации ОВА, в поселок Кирилловка вошли 30 единиц российской техники. По сообщению местных жителей, почти на каждом перекрестке стоят БТРы. В администрации считают вероятным, что кирилловские базы отдыха могут стать убежищем для оккупантов и в результате пострадать от мародерства, как это было в Бердянске.
В ОВА сообщили, что российские оккупанты продолжают активно готовиться к наступлению на запорожском направлении. Россияне обстреляли позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру в районах Орехова и Гуляйполя, а также нанесли авиационные удары и артиллерийские обстрелы в районах Полтавки.
"Однако россияне продолжают нести потери личного состава и военной техники. Регулярно поступает информация о сосредоточении значительного числа раненых военнослужащих вооруженных сил Российской Федерации в лечебных учреждениях временно аннексированного Крыма", – отметили в ОВА.
В администрации также обратили внимание, что российское минобороны заявило, будто ракетный удар по торговому центру "Аврора" в Запорожье "уничтожил производственные цеха завода "Мотор Сич", выпускавшие авиационные двигатели для боевой авиации Воздушных сил Украины".
"При этом захватчики попытались подтвердить свою ложь видео с камер внутреннего наблюдения магазина. На кадрах ясно видно, что взрывается гражданская инфраструктура", – подчеркнули в ОВА.
В апреле украинская разведка сообщила, что российские оккупационные войска готовятся применять в войне против Украины устаревшую советскую военную технику. 23 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Россия из-за потерь, которые понесла за время полномасштабного вторжения, вынуждена была расконсервировать танки Т-62.
Как отмечало специализированное издание Defence Express, Т-62 – устаревшая техника. Портал называет эти танки "ордой времен Хрущева" – их серийное производство началось в 1962 году. Решение расконсервировать их журналисты Defence Express считают "жестом отчаяния" со стороны РФ.
Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не получили и с потерями отступили.
Утром 28 апреля оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью с помощью авиации, он пришелся по частному сектору. В результате удара пострадали три человека, в том числе ребенок. 12 мая российская ракета также попала в частный дом. Кроме того, оккупанты минимум дважды наносили ракетные удары по острову Хортица.
2 мая Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты развернули дополнительные зенитно-ракетные комплексы на временно занятых территориях Запорожской области.