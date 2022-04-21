Российские оккупанты готовятся применять в Украине устаревшую советскую военную технику – ГУР Минобороны

В течение апреля из арсеналов ВС РФ среди прочего сняли САУ "Акация", отметили в ГУР Минобороны Украины Фото: Минобороны России / Facebook

Отмечается, что "решительное сопротивление и устойчивость украинской армии" создали "необходимость постоянного пополнения личным составом и военной техникой российской группировки в связи с большими потерями".

"Для восстановления своих боевых способностей ВС России все чаще прибегают к использованию техники советского производства, которая долгое время (с 1970-х годов) находилась на базах хранения. Значительное внимание уделяется увеличению возможностей артиллерийских и ракетных подразделений для совершения непрерывных обстрелов украинских городов", – говорится в сообщении.

В частности, в течение апреля из арсеналов ВС РФ сняли САУ "Акация", "Гвоздика" и "Мста-С", РСЗО "Град" и "Ураган", ТРК "Точка-У".

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