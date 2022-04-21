Российские оккупанты готовятся применять в Украине устаревшую советскую военную технику – ГУР Минобороны

Отмечается, что "решительное сопротивление и устойчивость украинской армии" создали "необходимость постоянного пополнения личным составом и военной техникой российской группировки в связи с большими потерями".
"Для восстановления своих боевых способностей ВС России все чаще прибегают к использованию техники советского производства, которая долгое время (с 1970-х годов) находилась на базах хранения. Значительное внимание уделяется увеличению возможностей артиллерийских и ракетных подразделений для совершения непрерывных обстрелов украинских городов", – говорится в сообщении.
В частности, в течение апреля из арсеналов ВС РФ сняли САУ "Акация", "Гвоздика" и "Мста-С", РСЗО "Град" и "Ураган", ТРК "Точка-У".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Потери российских оккупантов в войне против Украины, которая началась 24 февраля, достигли около 21 тыс. военных, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины 21 апреля.
Кроме того, оккупанты потеряли в Украине 829 танков, 2118 боевых бронированных машин, 393 артиллерийские системы, 136 РСЗО, 67 средств ПВО, 172 самолета, 151 вертолет, 1508 единиц автомобильной техники, восемь кораблей/катеров, 166 БПЛА.