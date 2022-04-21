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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Российские оккупанты готовятся применять в Украине устаревшую советскую военную технику – ГУР Минобороны

В течение апреля из арсеналов ВС РФ среди прочего сняли САУ "Акация", отметили в ГУР Минобороны Украины
В течение апреля из арсеналов ВС РФ среди прочего сняли САУ "Акация", отметили в ГУР Минобороны Украины
Фото: Минобороны России / Facebook

Российские оккупационные войска готовятся применять в войне против Украины устаревшую советскую военную технику. Об этом 21 апреля в Facebook сообщило Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

Отмечается, что "решительное сопротивление и устойчивость украинской армии" создали "необходимость постоянного пополнения личным составом и военной техникой российской группировки в связи с большими потерями".

"Для восстановления своих боевых способностей ВС России все чаще прибегают к использованию техники советского производства, которая долгое время (с 1970-х годов) находилась на базах хранения. Значительное внимание уделяется увеличению возможностей артиллерийских и ракетных подразделений для совершения непрерывных обстрелов украинских городов", – говорится в сообщении.

В частности, в течение апреля из арсеналов ВС РФ сняли САУ "Акация", "Гвоздика" и "Мста-С", РСЗО "Град" и "Ураган", ТРК "Точка-У".

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/posts/296089092702518

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Потери российских оккупантов в войне против Украины, которая началась 24 февраля, достигли около 21 тыс. военных, сообщили в Генштабе Вооруженных сил Украины 21 апреля.

Кроме того, оккупанты потеряли в Украине 829 танков, 2118 боевых бронированных машин, 393 артиллерийские системы, 136 РСЗО, 67 средств ПВО, 172 самолета, 151 вертолет, 1508 единиц автомобильной техники, восемь кораблей/катеров, 166 БПЛА.

Теги: Россия, Украина, разведка, Град, РСЗО, артиллерия, Точка-У, РСЗО "Ураган", война России против Украины, ракеты, ГУР Минобороны Украины, потери России, российские оккупанты
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