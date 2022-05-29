Захват Северодонецка не даст России никакой существенной выгоды – ISW

"[Президент РФ Владимир] Путин кидает людей и боеприпасы в последний оставшийся крупный населенный пункт в этой области, Северодонецк, как будто его взятие выиграет войну для Кремля. Он не прав. Когда битва за Северодонецк закончится, независимо от того, на чьей стороне находится город, российское наступление на оперативном и стратегическом уровнях, скорее всего, достигнет кульминации, что даст Украине шанс возобновить контрнаступление на оперативном уровне, чтобы отбросить российские войска", – считают аналитики.

Они отмечают, что российские войска штурмуют Северодонецк, хотя еще не окружили его. Они добиваются территориальных завоеваний и могут преуспеть в захвате города и районов дальше на запад.

В ISW заявили, что в Северодонецке украинские военные столкнулись с самым серьезным вызовом со времени блокировки завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области и вполне могут потерпеть серьезное тактическое поражение в ближайшие дни в случае падения города, хотя такой исход отнюдь не гарантирован и российские атаки могут снова застопориться.

"Россияне платят за свой нынешний тактический успех цену, несоразмерную любой реальной оперативной или стратегической выгоде, на которую они могут рассчитывать. Сам Северодонецк важен на данном этапе войны в первую очередь потому, что это последний крупный населенный пункт в Луганской области, не контролируемый русскими. Его захват позволит Москве заявить, что она полностью захватила Луганскую область, но не даст России никакой другой существенной военной или экономической выгоды", – подчеркивают аналитики.

Они акцентировали внимание на том, что российские войска разрушают город, пока штурмуют его. По итогу, если захват будет успешным, то РФ будет контролировать только руины.

В ISW добавили, что захват Северодонецка может помочь россиянам в завоевании и остальной части Донецкой области только в том случае, если он даст военным РФ импульс для построения последовательных операций. Но битва за Северодонецк, скорее всего, предотвратит продолжение крупномасштабных российских наступательных операций.

"Российские войска в течение нескольких недель не могли продвинуться ни на одном другом направлении и, по большей части, даже не пытались это сделать. Несмотря на это, украинские защитники нанесли страшные потери российским атакующим в районе Северодонецка. Москва не сможет отыграть большое количество боеспособной мощи, даже если захватит Северодонецк, потому что легкомысленно тратит эту боевую мощь на взятие города", – говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что украинские силы также несут серьезные потери в битве за Северодонецк. Но если ситуацию для ВСУ облегчают поставки припасов и техники от союзников, то россияне, напротив, продолжают сжигать имеющиеся у них резервы живой силы и техники, и у них нет причин ожидать облегчения в ближайшие месяцы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)