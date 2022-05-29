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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Захват Северодонецка не даст России никакой существенной выгоды – ISW

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Северодонецк активно подвергается обстрелам со стороны РФ
Северодонецк активно подвергается обстрелам со стороны РФ
Фото: Сергій Гайдай / Facebook

Северодонецк – это последний крупный населенный пункт в Луганской области, не контролируемый россиянами. Захват города позволит РФ говорить о полном контроле над областью, но не даст никакой существенной выгоды. Об этом 28 мая заявили аналитики американского Института исследования войны (ISW).

"[Президент РФ Владимир] Путин кидает людей и боеприпасы в последний оставшийся крупный населенный пункт в этой области, Северодонецк, как будто его взятие выиграет войну для Кремля. Он не прав. Когда битва за Северодонецк закончится, независимо от того, на чьей стороне находится город, российское наступление на оперативном и стратегическом уровнях, скорее всего, достигнет кульминации, что даст Украине шанс возобновить контрнаступление на оперативном уровне, чтобы отбросить российские войска", – считают аналитики.

Они отмечают, что российские войска штурмуют Северодонецк, хотя еще не окружили его. Они добиваются территориальных завоеваний и могут преуспеть в захвате города и районов дальше на запад.

В ISW заявили, что в Северодонецке украинские военные столкнулись с самым серьезным вызовом со времени блокировки завода "Азовсталь" в Мариуполе Донецкой области и вполне могут потерпеть серьезное тактическое поражение в ближайшие дни в случае падения города, хотя такой исход отнюдь не гарантирован и российские атаки могут снова застопориться.

"Россияне платят за свой нынешний тактический успех цену, несоразмерную любой реальной оперативной или стратегической выгоде, на которую они могут рассчитывать. Сам Северодонецк важен на данном этапе войны в первую очередь потому, что это последний крупный населенный пункт в Луганской области, не контролируемый русскими. Его захват позволит Москве заявить, что она полностью захватила Луганскую область, но не даст России никакой другой существенной военной или экономической выгоды", – подчеркивают аналитики.

Они акцентировали внимание на том, что российские войска разрушают город, пока штурмуют его. По итогу, если захват будет успешным, то РФ будет контролировать только руины.

В ISW добавили, что захват Северодонецка может помочь россиянам в завоевании и остальной части Донецкой области только в том случае, если он даст военным РФ импульс для построения последовательных операций. Но битва за Северодонецк, скорее всего, предотвратит продолжение крупномасштабных российских наступательных операций.

"Российские войска в течение нескольких недель не могли продвинуться ни на одном другом направлении и, по большей части, даже не пытались это сделать. Несмотря на это, украинские защитники нанесли страшные потери российским атакующим в районе Северодонецка. Москва не сможет отыграть большое количество боеспособной мощи, даже если захватит Северодонецк, потому что легкомысленно тратит эту боевую мощь на взятие города", – говорится в отчете.

Аналитики отмечают, что украинские силы также несут серьезные потери в битве за Северодонецк. Но если ситуацию для ВСУ облегчают поставки припасов и техники от союзников, то россияне, напротив, продолжают сжигать имеющиеся у них резервы живой силы и техники, и у них нет причин ожидать облегчения в ближайшие месяцы.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Северодонецк – город в Луганской области, где до войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах остается 15 тыс. местных жителей. С начала войны там погибло 1,5 тыс. человек.

Город активно подвергается обстрелам со стороны РФ после того, как с середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. По словам главы Луганской областной военной администрации Сергея Гайдая, Северодонецк обстреливают круглосуточно и достаточно хаотично. 

26 мая в отель "Мир" на окраине Северодонецка зашла российская диверсионно-разведывательная группа, однако город все еще под контролем ВСУ и армия РФ в него не прорвалась.

В сводке от 29 мая Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты при поддержке артиллерии вели штурм в районе Северодонецка, бои продолжаются. Гайдай подчеркивал, что сейчас Северодонецк является эпицентром войны в Украине.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, Луганская область, война, Северодонецк, война России против Украины, российские оккупанты
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