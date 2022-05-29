В Северодонецке не прекращаются обстрелы и бои на окраинах, но город под украинским флагом – Гайдай

Ситуация в Северодонецке тяжелая, но местные власти считают, что город выстоит Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА / Telegram

"Обстрелы не утихают,, горячее всего – в Северодонецке. Город под украинским флагом", – написал Гайдай.

По его словам, россияне продолжают контролировать территорию гостиницы "Мир", дальше не продвинулись, при этом несут значительные потери.

"Продолжаются бои в селах на подступах к Северодонецку", – добавил Гайдай.

В эфире телемарафона 29 мая глава военной администрации Северодонецка Александр Стрюк сказал, что украинские силы заняли "жесткую оборонительную позицию", бои идут на окраинах города, сообщает LIGA.net.

Он отметил, что ожесточенные бои идут вокруг гостиницы "Мир", в районе главного автовокзала. Также оккупанты продолжают постоянно обстреливать город.

Скриншот: google.com/maps/

По его словам, гуманитарный штаб, который находится в Северодонецке, практически парализован, его работа приостановлена, поскольку передвигаться по городу небезопасно.

"Вместе с тем мы уверены, что город выстоит", – сказал глава ВГА.

По его словам, российские оккупанты стянули много сил и средств для взятия города штурмом, но пока им это не удается.

Стрюк отметил, что сообщение с городом сохраняется, есть возможности для доставки минимальных партий необходимых грузов, хотя это крайне сложно. Эвакуировать людей удается только в единичных случаях, поэтому приоритет отдается раненым и тем, кому требуется серьезная медицинская помощь. В Северодонецке можно получить только первичную медпомощь.

В городе нет мобильной связи и электричества. Воду можно получить только из шести-семи скважин, которые есть на территории города, но это очень опасно из-за обстрелов.

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28 мая утром Гайдай сообщал, что россияне вынуждены были отступить на прежние позиции в районе Северодонецка. В заявлении Генерального штаба ВСУ утром 29 мая говорится, что оккупанты при поддержке артиллерии ведут штурмовые действия, бои продолжаются.