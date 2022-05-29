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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Северодонецке не прекращаются обстрелы и бои на окраинах, но город под украинским флагом – Гайдай

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Ситуация в Северодонецке тяжелая, но местные власти считают, что город выстоит
Ситуация в Северодонецке тяжелая, но местные власти считают, что город выстоит
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА / Telegram

Рядом с Северодонецком идут бои, но россияне не продвинулись дальше гостиницы "Мир" на окраине города. Об этом сообщил в Telegram вечером 28 мая глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Обстрелы не утихают,, горячее всего – в Северодонецке. Город под украинским флагом", – написал Гайдай.

По его словам, россияне продолжают контролировать территорию гостиницы "Мир", дальше не продвинулись, при этом несут значительные потери.

"Продолжаются бои в селах на подступах к Северодонецку", – добавил Гайдай.

В эфире телемарафона 29 мая глава военной администрации Северодонецка Александр Стрюк сказал, что украинские силы заняли "жесткую оборонительную позицию", бои идут на окраинах города, сообщает LIGA.net.

Он отметил, что ожесточенные бои идут вокруг гостиницы "Мир", в районе главного автовокзала. Также оккупанты продолжают постоянно обстреливать город. 

Скриншот: google.com/maps/
Скриншот: google.com/maps/

По его словам, гуманитарный штаб, который находится в Северодонецке, практически парализован, его работа приостановлена, поскольку передвигаться по городу небезопасно. 

"Вместе с тем мы уверены, что город выстоит", – сказал глава ВГА.

По его словам, российские оккупанты стянули много сил и средств для взятия города штурмом, но пока им это не удается.

Стрюк отметил, что сообщение с городом сохраняется, есть возможности для доставки минимальных партий необходимых грузов, хотя это крайне сложно. Эвакуировать людей удается только в единичных случаях, поэтому приоритет отдается раненым и тем, кому требуется серьезная медицинская помощь. В Северодонецке можно получить только первичную медпомощь.

В городе нет мобильной связи и электричества. Воду можно получить только из шести-семи скважин, которые есть на территории города, но это очень опасно из-за обстрелов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

28 мая утром Гайдай сообщал, что россияне вынуждены были отступить на прежние позиции в районе Северодонецка. В заявлении Генерального штаба ВСУ утром 29 мая говорится, что оккупанты при поддержке артиллерии ведут штурмовые действия, бои продолжаются.

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб Вооруженных сил Украины сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. 26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

27 мая глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко проинформировал, что оккупанты заняли большую часть Лимана Донецкой области. 

Теги: Луганская область, Донбасс, штурм, Северодонецк, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины, российские оккупанты, Александр Стрюк
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