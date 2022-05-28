В результате ракетного удара оккупантов по Кривому Рогу практически уничтожен завод

Об этом 28 мая в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.

"Вражеская атака по Кривому Рогу. Две ракеты попали в промышленное предприятие. Сильные разрушения. Информацию о пострадавших уточняем", – написал руководитель ОВА.

Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отметил в Facebook, что "завод практически уничтожен".

"Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей", – подчеркнул он.

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