В результате ракетного удара оккупантов по Кривому Рогу практически уничтожен завод

Об этом 28 мая в Facebook сообщил глава областной военной администрации (ОВА) Валентин Резниченко.
"Вражеская атака по Кривому Рогу. Две ракеты попали в промышленное предприятие. Сильные разрушения. Информацию о пострадавших уточняем", – написал руководитель ОВА.
Глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул отметил в Facebook, что "завод практически уничтожен".
"Слышны взрывы. В ликвидации последствий пожара задействованы подразделения спасателей", – подчеркнул он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область, в том числе Кривой Рог и Криворожский район.
25 апреля Вилкул сообщал, что оккупанты готовятся нанести удар в сторону Кривого Рога, но в городе "полностью готовы к любому развитию ситуации".