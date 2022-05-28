Оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу – Вилкул

Вилкул сообщил, что оккупанты обстреляли один из выездов из Кривого Рога (фото иллюстративное) Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Об этом в Facebook сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Ракетные удары в районе одного из выездов из города", – написал он.

Вилкул призвал жителей города не фотографировать и не публиковать в соцсетях подробности обстрела, а также оставаться в укрытиях.

28 мая в Кривом Роге отмечают День города.

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