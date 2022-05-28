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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу – Вилкул

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Вилкул сообщил, что оккупанты обстреляли один из выездов из Кривого Рога (фото иллюстративное)
Вилкул сообщил, что оккупанты обстреляли один из выездов из Кривого Рога (фото иллюстративное)
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Российские оккупационные войска вечером 28 мая нанесли ракетные удары по Кривому Рогу Днепропетровской области.

Об этом в Facebook сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.

"Ракетные удары в районе одного из выездов из города", – написал он.

Вилкул призвал жителей города не фотографировать и не публиковать в соцсетях подробности обстрела, а также оставаться в укрытиях.

https://www.facebook.com/OleksandrVilkul/posts/600145328146336

28 мая в Кривом Роге отмечают День города.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область, в том числе Кривой Рог и Криворожский район.

25 апреля Вилкул сообщал, что оккупанты готовятся нанести удар в сторону Кривого Рога, но в городе "полностью готовы к любому развитию ситуации".

Теги: Россия, Украина, Александр Вилкул, Кривой Рог, Днепропетровская область, обстрелы, война России против Украины, ракеты, удары, российские оккупанты
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