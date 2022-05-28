Оккупанты нанесли ракетные удары по Кривому Рогу – Вилкул

Об этом в Facebook сообщил глава военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул.
"Ракетные удары в районе одного из выездов из города", – написал он.
Вилкул призвал жителей города не фотографировать и не публиковать в соцсетях подробности обстрела, а также оставаться в укрытиях.
28 мая в Кривом Роге отмечают День города.
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Российские оккупанты неоднократно обстреливали Днепропетровскую область, в том числе Кривой Рог и Криворожский район.
25 апреля Вилкул сообщал, что оккупанты готовятся нанести удар в сторону Кривого Рога, но в городе "полностью готовы к любому развитию ситуации".