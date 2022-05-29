Несмотря на обещания, Германия за девять недель практически не поставила Украине оружия – СМИ

По данным СМИ, с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от Германии Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

Согласно этим документам, в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от правительства Германии. Обе партии содержали только небольшие устройства.

В частности, в середине мая Германия отправила 3000 противотанковых мин и еще 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

Предыдущая партия, которая прибыла в Украину на месяц раньше, содержала только запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

По данным Украины, последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта. Она включала 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".

Однако, согласно украинскому списку от 29 марта, потребность в этих боеприпасах все же есть. Таким образом, помимо зенитно-ракетных комплексов Stinger и противотанковых средств украинская армия нуждается также в противокорабельных ракетах типа "Гарпун". Украина подтвердила последнее в письме министру обороны Кристине Ламбрехт от 9 апреля и 1 мая.

Как пишет Welt, Германия пока не выполнила эти просьбы, хотя канцлер Олаф Шольц публично пообещал дальнейшие поставки. В течение нескольких недель он повторял, что поддержка Киева продолжается, последний раз на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 26 мая.

Отраслевые экспортные заявки на продажу Киеву 100 танков Marder и 88 танков Leopard 1 находятся на рассмотрении в Совете Федеральной безопасности Германии в течение пяти недель, пишут журналисты. Но продвижения по этому вопросу нет, заявили Welt источники из украинского правительства.