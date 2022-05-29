ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

Несмотря на обещания, Германия за девять недель практически не поставила Украине оружия – СМИ

По данным СМИ, с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от Германии
По данным СМИ, с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от Германии
Фото: Генеральний штаб ЗСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine / Facebook

С конца марта Германия практически не поставляла Украине какого-либо значимого легкого вооружения. Об этом 28 мая написало издания Welt со ссылкой на имеющиеся в его распоряжении документы.

Согласно этим документам, в период с 30 марта по 26 мая в Украину поступило всего две партии оружия от правительства Германии. Обе партии содержали только небольшие устройства.

В частности, в середине мая Германия отправила 3000 противотанковых мин и еще 1600 специализированных противотанковых мин направленного действия.

Предыдущая партия, которая прибыла в Украину на месяц раньше, содержала только запчасти для пулеметов, воспламенители, детонирующие шнуры, радиоприемники, ручные гранаты, заряды взрывчатки и мины.

По данным Украины, последняя поставка зенитных и противотанковых средств состоялась 25 марта. Она включала 2000 ракет Panzerfaust 3 и 1500 зенитных ракет "Стрела".

Однако, согласно украинскому списку от 29 марта, потребность в этих боеприпасах все же есть. Таким образом, помимо зенитно-ракетных комплексов Stinger и противотанковых средств украинская армия нуждается также в противокорабельных ракетах типа "Гарпун". Украина подтвердила последнее в письме министру обороны Кристине Ламбрехт от 9 апреля и 1 мая.

Как пишет Welt, Германия пока не выполнила эти просьбы, хотя канцлер Олаф Шольц публично пообещал дальнейшие поставки. В течение нескольких недель он повторял, что поддержка Киева продолжается, последний раз на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, 26 мая.

Отраслевые экспортные заявки на продажу Киеву 100 танков Marder и 88 танков Leopard 1 находятся на рассмотрении в Совете Федеральной безопасности Германии в течение пяти недель, пишут журналисты. Но продвижения по этому вопросу нет, заявили Welt источники из украинского правительства.

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляет Украине финансовую помощьпомогает лечить раненных на Донбассе украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. В 2021 году Берлин блокировал поставки оружия Украине через НАТО, когда США предупреждали о возможном новом вторжении России.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля ФРГ изменила позицию и согласилась поставлять вооружение. Однако в апреле Bild написал, что правительство Германии вычеркнуло все тяжелое вооружение из списка военной помощи Украине.

26 апреля на авиабазе ВВС США Рамштайн в Германии прошла встреча консультативной группы по обороне Украины с участием глав минобороны более 40 стран. Во время встречи министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила, что Германия поставит в Украину зенитные самоходные установки Gepard.

Немецкий Бундестаг на заседании 28 апреля одобрил поставки тяжелого вооружения Украине

20 мая министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал совместный с Германией проект, направленный на укрепление ВСУ.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Германия, оружие, война, вооружение, война России против Украины, Олаф Шольц, Кристине Ламбрехт
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя"
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя"
"Я так хочу домой". Кот Степан показал сгоревшие после обстрелов российскими оккупантами высотки на Северной Салтовке в Харькове
"Я так хочу домой". Кот Степан показал сгоревшие после обстрелов российскими оккупантами высотки на Северной Салтовке в Харькове
"Путинская война должна быть остановлена". Немецкий стилист ежедневно публикует новые сине-желтые селфи в поддержку Украины
"Путинская война должна быть остановлена". Немецкий стилист ежедневно публикует новые сине-желтые селфи в поддержку Украины
Жена победителя шоу "Голос країни 10" Сасанчина призналась, что их дочери нужна операция, и назвала диагноз
Жена победителя шоу "Голос країни 10" Сасанчина призналась, что их дочери нужна операция, и назвала диагноз
"Каждая минута с тобой особенная". Трюдо в честь 17-летия брака показал совместное фото с женой
"Каждая минута с тобой особенная". Трюдо в честь 17-летия брака показал совместное фото с женой
  "Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне
  "Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне
"Цветом наших нарядов мы с дочерью изобразили украинский флаг". Йовович появилась в Каннах в наряде от украинского бренда. Фото
"Цветом наших нарядов мы с дочерью изобразили украинский флаг". Йовович появилась в Каннах в наряде от украинского бренда. Фото
  "Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны
  "Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны
"Это реально полезная история". Клопотенко рассказал, чем можно заменить соль
"Это реально полезная история". Клопотенко рассказал, чем можно заменить соль
Синтия Никсон показала свои свадебные снимки, сделанные в день бракосочетания с Кристин Маринони
Синтия Никсон показала свои свадебные снимки, сделанные в день бракосочетания с Кристин Маринони
"Теперь мы настоящий военный отряд". Полякова рассказала, кто из знаменитостей присоединился к записи поздравлений для украинских защитников
"Теперь мы настоящий военный отряд". Полякова рассказала, кто из знаменитостей присоединился к записи поздравлений для украинских защитников
  Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео
  Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео
"Мне 50. И я – солдат ВСУ". Положинский в свой день рождения опубликовал фото в военной форме
"Мне 50. И я – солдат ВСУ". Положинский в свой день рождения опубликовал фото в военной форме
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод
"С годовщиной, моя любовь". Мика Ньютон показала поцелуй с мужем-американцем
"С годовщиной, моя любовь". Мика Ньютон показала поцелуй с мужем-американцем
В Kalush Orchestra рассказали, когда и где будет проводиться розыгрыш панамки и микрофона с логотипом "Евровидения 2022" в поддержку ВСУ
В Kalush Orchestra рассказали, когда и где будет проводиться розыгрыш панамки и микрофона с логотипом "Евровидения 2022" в поддержку ВСУ
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод (144341)
2
Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки (77103)
3
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото (62271)
4
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото (58133)
5
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности (38855)
6
"Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны (33828)
7
"Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу (30629)
8
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян – СМИ (29864)
 
 
 
 