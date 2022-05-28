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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела оккупантами Николаева погибла женщина, семеро человек получили ранения – мэр

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По состоянию на 18.30 известно о семи раненых, из них двое в тяжелом состоянии, отметил мэр Николаева
По состоянию на 18.30 известно о семи раненых, из них двое – в тяжелом состоянии, отметил мэр Николаева
Фото: Олександр Сєнкевич - мер Миколаєва / Facebook

Один человек погиб и семеро получили ранения в результате утреннего обстрела Николаева российскими оккупантами. Об этом 28 мая в Facebook сообщил мэр города Александр Сенкевич.

Он отметил, что войска РФ "в очередной раз обстреляли жилые кварталы Николаева".

"Боеприпасы разорвались прямо во дворах многоэтажных домов. В результате обстрелов повреждено восемь многоэтажек. В основном это окна (более 200) и входные двери. Конечно, осколками повреждено и имущество в квартирах и стоящие во дворах автомобили, – написал Сенкевич. – По состоянию на 18.30 известно о семи раненых, из них двое – в тяжелом состоянии. Одна женщина погибла – она была работницей нашего коммунального предприятия, работала дворником и утром убирала в одном из дворов".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://www.facebook.com/SenkevichNikolaev/videos/730269901532087/

Контекст:

Российская армия атаковала Николаев и область с первого дня вторжения, с 24 февраля. В начале вторжения ожесточенные бои шли за Николаевский международный аэропорт и аэродром Кульбакино на окраине города.

По словам генерал-майора Дмитрия Марченко, который в феврале – марте руководил обороной Николаева, оккупанты планировали захватить Николаев по сценарию Мариуполя Донецкой области.

16 марта глава Николаевской областной государственной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в области украинские военные "отодвинули линию фронта". 7 апреля Ким заявил, что в Николаевской области, за исключением нескольких сел на юге, оккупантов почти не осталось.

Ким сообщал в интервью "Интерфакс-Украина", опубликованном 18 мая, что российские военные захватили Снегиревку (Баштанский район) и прилегающие к ней села.

Оккупанты продолжают активно обстреливать Николаев и населенные пункты области.

Теги: Россия, Украина, автомобили, Николаев, раненые, боеприпасы, вторжение, обстрелы, война России против Украины, Александр Сенкевич, женщины, погибшие, российские военные, мэр, российские оккупанты
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