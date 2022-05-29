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29 мая, 2022
 
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"Я так хочу домой". Кот Степан показал сгоревшие после обстрелов российскими оккупантами высотки на Северной Салтовке в Харькове

Кот Степан: Мой дом Украина!
Кот Степан: Мой дом – Украина!
Фото: loveyoustepan / Instagram

29 мая в Instagram-блоге, который принадлежит украинскому коту-блогеру Степану, было опубликовано видео, в котором был показан его путь из обстреливаемого российскими оккупантами мирного Харькова за границу.

На первых кадрах опубликованного видео показаны сгоревшие после обстрелов многоэтажные дома на Северной Салтовке Харькова.

"Мои новые подписчики спрашивают, почему я здесь, во Франции. Ответ в этом видео! Мой дом Украина! Россия напала на мою страну! Я так скучаю по тебе, мой Харьков, я хочу домой", говорится в публикации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. До войны они жили на Северной Салтовке. После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал во Францию и занимается сбором средств в поддержку украинских зоопарков.

Кот стал всемирно известным после того, как в ноябре 2021 года американская певица Бритни Спирс опубликовала его фото на своей странице в Instagram. На тот момент на блог Степана было подписано около 619 тыс. фолловеров, а сейчас их количество увеличилось до 1,3 млн.

19 мая 2022 года кот Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии инфлюенсеров World Influencers and Bloggers Awards 2022. Церемония награждения состоялась в Каннах.

Теги: Украина, Харьков, Франция, война России против Украины, блогер, кот Степан
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