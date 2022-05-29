"Я так хочу домой". Кот Степан показал сгоревшие после обстрелов российскими оккупантами высотки на Северной Салтовке в Харькове

На первых кадрах опубликованного видео показаны сгоревшие после обстрелов многоэтажные дома на Северной Салтовке Харькова.

"Мои новые подписчики спрашивают, почему я здесь, во Франции. Ответ в этом видео! Мой дом –Украина! Россия напала на мою страну! Я так скучаю по тебе, мой Харьков, я хочу домой", –говорится в публикации.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. До войны они жили на Северной Салтовке. После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал во Францию и занимается сбором средств в поддержку украинских зоопарков.

Кот стал всемирно известным после того, как в ноябре 2021 года американская певица Бритни Спирс опубликовала его фото на своей странице в Instagram. На тот момент на блог Степана было подписано около 619 тыс. фолловеров, а сейчас их количество увеличилось до 1,3 млн.

19 мая 2022 года кот Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии инфлюенсеров World Influencers and Bloggers Awards 2022. Церемония награждения состоялась в Каннах.