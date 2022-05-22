Пес Патрон поздравил кота Степана с получением престижной блогерской премии

"Поздравляю тебя с победой! Дашь понюхать награду, когда вернешься в Украину?",– говорится в публикации.

Контекст:

Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. У Степана также есть свой блог в TikTok. После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал во Францию и занимается сбором средств в поддержку украинских зоопарков.

Кот стал всемирно известным после того, как в ноябре 2021 года американская певица Бритни Спирс опубликовала его фото на своей странице в Instagram. На тот момент на блог Степана было подписано около 619 тыс. фолловеров, а сейчас их количество увеличилось до 1,3 млн.

19 мая 2022 года кот Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии инфлюенсеров World Influencers and Bloggers Awards 2022.

Патрон – джек-рассел-терьер. Ему два года, рассказывала пресс-служба ГСЧС 15 марта. "Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята при случае балуют его вкусненьким", – отмечали спасатели.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".