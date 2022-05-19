Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров

Хозяева кота Степана также опубликовали его фото вместе с наградой. Церемония награждения состоялась в Каннах (Франция). Деньги, вырученные от продажи билетов на это мероприятие, организаторы переведут на благотворительность в поддержку Украины.

"Спасибо, я очень-очень счастлив", – говорится в публикации.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Степан (@loveyoustepan)