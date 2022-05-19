Украинский кот-блогер Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии блогеров

Хозяева кота Степана также опубликовали его фото вместе с наградой. Церемония награждения состоялась в Каннах (Франция). Деньги, вырученные от продажи билетов на это мероприятие, организаторы переведут на благотворительность в поддержку Украины.
"Спасибо, я очень-очень счастлив", – говорится в публикации.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. У Степана также есть свой блог в TikTok. После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал во Францию и занимается сбором средств в поддержку украинских зоопарков.
Кот стал всемирно известным после того, как в ноябре 2021 года американская певица Бритни Спирс опубликовала его фото на своей странице в Instagram. На тот момент на блог Степана было подписано около 619 тыс. фолловеров, а сейчас их количество увеличилось до 1,3 млн.