  Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео

Журналистка Елена Кот предложила Патрону на выбор три стакана с надписями трех времен года, спросив перед этим, когда закончится война. Сверху на стаканы журналистка положила по одинаковому кусочку сыра.
Пес Патрон, обнюхав все, выбрал стакан с надписью "Осень".
На вопрос, каким будет в Украине курс доллара, Патрон из трех ответов – 30 грн/$, 40 грн/$ и "национальной валютой в Украине будет евро" – выбрал последний вариант.
Выбирая ответ на вопрос, что будет с российскими оккупантами в Украине, Патрон выбрал стакан, на котором было написано, что они "сгинут в украинских лесах". Два других ответа предполагали смерть в украинских водах или украинских степях.
Предсказания Патрона можно посмотреть на пятой минуте видео.
Патрон – джек-рассел-терьер. Ему два года, рассказывала пресс-служба ГСЧС 15 марта. "Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята при случае балуют его вкусненьким", – отмечали спасатели.
9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".
27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но пес Патрон на ней не присутствовал.
Пес Патрон служит вместе с пиротехником Михаилом Ильевым.