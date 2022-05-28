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28 мая, 2022
 
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Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео

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Выбирая ответ на вопрос, что будет с российскими оккупантами в Украине, Патрон выбрал стакан, на котором было написано, что они "сгинут в украинских лесах"
Выбирая ответ на вопрос, что будет с российскими оккупантами в Украине, Патрон выбрал стакан, на котором было написано, что они "сгинут в украинских лесах"
Фото: patron_dsns / Instagram

Пес украинских спасателей по кличке Патрон сделал предсказания о том, когда закончится война, что будет с российскими оккупантами в Украине и каким будет курс гривны. Соответствующее видео опубликовано 26 мая на YouTube-канале "Украина".

Журналистка Елена Кот предложила Патрону на выбор три стакана с надписями трех времен года, спросив перед этим, когда закончится война. Сверху на стаканы журналистка положила по одинаковому кусочку сыра. 

Пес Патрон, обнюхав все, выбрал стакан с надписью "Осень". 

На вопрос, каким будет в Украине курс доллара, Патрон из трех ответов – 30 грн/$, 40 грн/$ и "национальной валютой в Украине будет евро" – выбрал последний вариант. 

Выбирая ответ на вопрос, что будет с российскими оккупантами в Украине, Патрон выбрал стакан, на котором было написано, что они "сгинут в украинских лесах". Два других ответа предполагали смерть в украинских водах или украинских степях. 

Предсказания Патрона можно посмотреть на пятой минуте видео. 

ВИДЕО
Видео: Телеканал Україна / YouTube
Контекст:

Патрон – джек-рассел-терьер. Ему два года, рассказывала пресс-служба ГСЧС 15 марта. "Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята при случае балуют его вкусненьким", – отмечали спасатели.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу"

27 мая Патрон получил самую престижную кинонаграду для животных – Palm Dog Humanitarian. Церемония награждения состоялась в Каннах, но пес Патрон на ней не присутствовал.

Пес Патрон служит вместе с пиротехником Михаилом Ильевым.

Теги: война России против Украины, пес Патрон
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