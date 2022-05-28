  Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео

Выбирая ответ на вопрос, что будет с российскими оккупантами в Украине, Патрон выбрал стакан, на котором было написано, что они "сгинут в украинских лесах" Фото: patron_dsns / Instagram

Журналистка Елена Кот предложила Патрону на выбор три стакана с надписями трех времен года, спросив перед этим, когда закончится война. Сверху на стаканы журналистка положила по одинаковому кусочку сыра.

Пес Патрон, обнюхав все, выбрал стакан с надписью "Осень".

На вопрос, каким будет в Украине курс доллара, Патрон из трех ответов – 30 грн/$, 40 грн/$ и "национальной валютой в Украине будет евро" – выбрал последний вариант.

Выбирая ответ на вопрос, что будет с российскими оккупантами в Украине, Патрон выбрал стакан, на котором было написано, что они "сгинут в украинских лесах". Два других ответа предполагали смерть в украинских водах или украинских степях.

Предсказания Патрона можно посмотреть на пятой минуте видео.

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Видео: Телеканал Україна / YouTube