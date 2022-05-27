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Пес Патрон стал лауреатом самой престижной кинопремии для животных Palm Dog Humanitarian. Видео

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Пес Патрон: Я тоже буду аплодировать, когда получу важнейшую награду в мире: новость о победе Украины
Пес Патрон: Я тоже буду аплодировать, когда получу важнейшую награду в мире: новость о победе Украины
Фото: patron_dsns / Instagram

Пес украинский спасателей по кличке Патрон стал лауреатом самой престижной премии для животных. Об этом 27 мая сообщается на его странице в Instagram.

"Я получил самую престижную награду для собак в Каннах – Palm Dog Humanitarian! При других жизненных обстоятельствах я бы радовался и крутил хвостом. Но реальность пока не та, – говорится в публикации. – Во время награждения речь Михаила (это мой человек и коллега) вырезали. В ней он просил вдохновиться моей отвагой и давать больше оружия Украине. Чем больше оружия сейчас, тем меньше времени у врага, чтобы заминировать наши территории. Я благодарен за то, что мне аплодировали. Я тоже буду аплодировать, когда получу важнейшую награду в мире: новость о победе Украины".

Видео, снятое во время объявления Патрона лауреатом Palm Dog Humanitarian, опубликовано на странице Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook. В публикации отмечается, что Патрон узнал о своей победе дистанционно.

https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/videos/594682912056759/

Контекст:

Патрон – джек-рассел-терьер. Ему два года, рассказывала пресс-служба ГСЧС 15 марта. "Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята при случае балуют его вкусненьким", – отмечали спасатели.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".

Теги: ГСЧС, животные, спасатели, собаки, медали, Канны, награда, пес Патрон
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