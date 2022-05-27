Пес Патрон стал лауреатом самой престижной кинопремии для животных Palm Dog Humanitarian. Видео

"Я получил самую престижную награду для собак в Каннах – Palm Dog Humanitarian! При других жизненных обстоятельствах я бы радовался и крутил хвостом. Но реальность пока не та, – говорится в публикации. – Во время награждения речь Михаила (это мой человек и коллега) вырезали. В ней он просил вдохновиться моей отвагой и давать больше оружия Украине. Чем больше оружия сейчас, тем меньше времени у врага, чтобы заминировать наши территории. Я благодарен за то, что мне аплодировали. Я тоже буду аплодировать, когда получу важнейшую награду в мире: новость о победе Украины".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Патрон * (@patron_dsns)

Видео, снятое во время объявления Патрона лауреатом Palm Dog Humanitarian, опубликовано на странице Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Facebook. В публикации отмечается, что Патрон узнал о своей победе дистанционно.