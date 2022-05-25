Бульвар Шоубиз
 
25 мая, 2022
 
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Пес Патрон после фото кота-блогера Степана с Тиной Кароль захотел лизнуть Дорофееву

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Пес Патрон: Мин много уже нашел
Пес Патрон: Мин много уже нашел
Фото: patron_dsns / Instagram

25 мая на странице в Instagram, принадлежащей украинскому псу Патрону, который вместе со взрывотехниками Госслужбы по чрезвычайным ситуациям служит в Чернигове и помогает вести разминирование территорий, появилось его новое фото. На снимке Патрон запечатлен грустно лежащим на полу.

"Лежу и думаю: мин много уже нашел, а вот лизнуть [украинскую певицу Надю] Дорофееву и сделать с ней фото еще не удалось", – говорится в комментарии к снимку.

В публикации не уточняется, почему Патрону захотелось лизнуть артистку, но ранее украинский кот-блогер Степан, которого Патрон поздравил с получением престижной блогерской премии, позировал на руках у украинской певицы Тины Кароль

Контекст:

Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. У Степана также есть свой блог в TikTok. После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал во Францию и занимается сбором средств в поддержку украинских зоопарков.

Кот стал всемирно известным после того, как в ноябре 2021 года американская певица Бритни Спирс опубликовала его фото на своей странице в Instagram. На тот момент на блог Степана было подписано около 619 тыс. фолловеров, а сейчас их количество увеличилось до 1,3 млн.

19 мая 2022 года кот Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии инфлюенсеров World Influencers and Bloggers Awards 2022.

Патрон – джек-рассел-терьер. Ему два года, рассказывала пресс-служба ГСЧС 15 марта. "Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята при случае балуют его вкусненьким", – отмечали спасатели.

9 мая президент Украины Владимир Зеленский наградил Патрона медалью "За самоотверженную службу".

Теги: госслужба, разминирование, Тина Кароль, Надя Дорофеева, блогеры, пес Патрон
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