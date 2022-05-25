Пес Патрон после фото кота-блогера Степана с Тиной Кароль захотел лизнуть Дорофееву

"Лежу и думаю: мин много уже нашел, а вот лизнуть [украинскую певицу Надю] Дорофееву и сделать с ней фото еще не удалось", – говорится в комментарии к снимку.

В публикации не уточняется, почему Патрону захотелось лизнуть артистку, но ранее украинский кот-блогер Степан, которого Патрон поздравил с получением престижной блогерской премии, позировал на руках у украинской певицы Тины Кароль.