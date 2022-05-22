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22 мая, 2022
 
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Украинский кот-блогер Степан и Тина Кароль встретились в Каннах. Фото

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Кот Степан: Сегодня познакомился с невероятной Тиной Кароль
Кот Степан: Сегодня познакомился с невероятной Тиной Кароль
Скриншот: loveyoustepan / Instagram

22 мая в Instagram Stories на странице, которая принадлежит украинскому коту-блогеру Степану, была опубликована серия фото, на которых он запечатлен на руках у украинской певицы Тины Кароль.

"Сегодня познакомился с невероятной Тиной Кароль", – говорится в комментарии к фото.

Скриншот:loveyoustepan / Instagram
Скриншот: loveyoustepan / Instagram

Певица на своей странице в Instagram писала, что прибыла в Канны (Франция), чтобы выступить в рамках Каннского кинофестиваля в поддержку украинской киноиндустрии.

Контекст:

Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. У Степана также есть свой блог в TikTok. После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал во Францию и занимается сбором средств в поддержку украинских зоопарков.

Кот стал всемирно известным после того, как в ноябре 2021 года американская певица Бритни Спирс опубликовала его фото на своей странице в Instagram. На тот момент на блог Степана было подписано около 619 тыс. фолловеров, а сейчас их количество увеличилось до 1,3 млн.

19 мая 2022 года кот Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии инфлюенсеров World Influencers and Bloggers Awards 2022. Церемония награждения состоялась в Каннах.

Теги: кинофестиваль, Тина Кароль, Канны, кот Степан
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