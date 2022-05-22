Украинский кот-блогер Степан и Тина Кароль встретились в Каннах. Фото

"Сегодня познакомился с невероятной Тиной Кароль", – говорится в комментарии к фото.
Певица на своей странице в Instagram писала, что прибыла в Канны (Франция), чтобы выступить в рамках Каннского кинофестиваля в поддержку украинской киноиндустрии.
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Страницу украинского кота-блогера ведут харьковчане. У Степана также есть свой блог в TikTok. После нападения РФ на Украину кот Степан вместе с хозяевами переехал во Францию и занимается сбором средств в поддержку украинских зоопарков.
Кот стал всемирно известным после того, как в ноябре 2021 года американская певица Бритни Спирс опубликовала его фото на своей странице в Instagram. На тот момент на блог Степана было подписано около 619 тыс. фолловеров, а сейчас их количество увеличилось до 1,3 млн.
19 мая 2022 года кот Степан стал лауреатом престижной премии в индустрии инфлюенсеров World Influencers and Bloggers Awards 2022. Церемония награждения состоялась в Каннах.