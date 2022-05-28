Ведущая Фроляк о Зеленском: Тексты ему пишет кто-то очень сильный. Он называет вещи своими именами и ничего не закручивает в фантики

"Я так и не поняла, кто пишет ему его спичи. Я так понимаю, что основные тезисы диктует он, но тексты ему пишет кто-то очень сильный. И это такие абсолютно человеческие, эмоциональные тексты, где все названо своими именами. Мир был к этому не готов. Мне кажется, эти тексты очень большую роль играют, – сказала ведущая. – Мир сначала их слушал и немного так прищуривался, а сейчас – нет. Просто Зеленский называет вещи своими именами и ничего не закручивает в фантики. И мне кажется, прозрение в мире наступило благодаря Зеленскому тоже, благодаря его человечности, его патриотизму. Он держится просто молодцом".

ВИДЕО

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Зеленский стал президентом в 2019 году. Во втором туре выборов, который состоялся 21 апреля, за него проголосовали 73,22% украинцев, за пятого президента Украины, нынешнего нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко – 24,45%. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.

До ухода в политику Зеленский работал в шоу-бизнесе.

В мае 2022 года, после открытого вторжения России в Украину, Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии авторитетного американского ежедневника Time – за него проголосовали более 3,3 млн опрошенных, то есть 5%. Журнал связал первое место Зеленского с войной России против Украины, указав, что президент Украины является символом того, "как должен действовать глава государства". Второе место в рейтинге занял основатель SpaceX и гендиректор Tesla, американский бизнесмен Илон Маск – он набрал 3,5% голосов.