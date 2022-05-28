ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

Ведущая Фроляк о Зеленском: Тексты ему пишет кто-то очень сильный. Он называет вещи своими именами и ничего не закручивает в фантики

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Зеленский стал президентом в 2019 году
Зеленский стал президентом в 2019 году
Фото: zelenskiy_official / Instagram

Украинская ведущая Елена Фроляк в интервью, которое 26 мая опубликовано на YouTube-канале украинской журналистки Алины Доротюк, заявила, что считает очень сильными публичные обращения украинского президента Владимира Зеленского к мировому сообществу с призывом помочь суверенной Украине победить российских оккупантов.

"Я так и не поняла, кто пишет ему его спичи. Я так понимаю, что основные тезисы диктует он, но тексты ему пишет кто-то очень сильный. И это такие абсолютно человеческие, эмоциональные тексты, где все названо своими именами. Мир был к этому не готов. Мне кажется, эти тексты очень большую роль играют, – сказала ведущая. – Мир сначала их слушал и немного так прищуривался, а сейчас – нет. Просто Зеленский называет вещи своими именами и ничего не закручивает в фантики. И мне кажется, прозрение в мире наступило благодаря Зеленскому тоже, благодаря его человечности, его патриотизму. Он держится просто молодцом".

ВИДЕО
Видео: Аліна Доротюк / YouTube

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Зеленский стал президентом в 2019 году. Во втором туре выборов, который состоялся 21 апреля, за него проголосовали 73,22% украинцев, за пятого президента Украины, нынешнего нардепа от "Европейской солидарности" Петра Порошенко – 24,45%. Инаугурация Зеленского состоялась 20 мая 2019 года.

До ухода в политику Зеленский работал в шоу-бизнесе.

В мае 2022 года, после открытого вторжения России в Украину, Зеленский возглавил рейтинг самых влиятельных людей мира по версии авторитетного американского ежедневника Time – за него проголосовали более 3,3 млн опрошенных, то есть 5%. Журнал связал первое место Зеленского с войной России против Украины, указав, что президент Украины является символом того, "как должен действовать глава государства". Второе место в рейтинге занял основатель SpaceX и гендиректор Tesla, американский бизнесмен Илон Маск – он набрал 3,5% голосов.

Теги: Владимир Зеленский, война России против Украины, президент, Елена Фроляк
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мне 50. И я – солдат ВСУ". Положинский в свой день рождения опубликовал фото в военной форме
"Мне 50. И я – солдат ВСУ". Положинский в свой день рождения опубликовал фото в военной форме
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод
"С годовщиной, моя любовь". Мика Ньютон показала поцелуй с мужем-американцем
"С годовщиной, моя любовь". Мика Ньютон показала поцелуй с мужем-американцем
В Kalush Orchestra рассказали, когда и где будет проводиться розыгрыш панамки и микрофона с логотипом "Евровидения 2022" в поддержку ВСУ
В Kalush Orchestra рассказали, когда и где будет проводиться розыгрыш панамки и микрофона с логотипом "Евровидения 2022" в поддержку ВСУ
Решетник стал ведущим нового шоу
Решетник стал ведущим нового шоу
  alyona alyona прокомментировала раccствание Дорофеевой и Dantes
  alyona alyona прокомментировала раccствание Дорофеевой и Dantes
  Чемеров: Мы придумали проект – кукла вуду Путина в гробу и иголки в виде украинского флага. Хотим продавать и отдавать часть денег на ВСУ
  Чемеров: Мы придумали проект – кукла вуду Путина в гробу и иголки в виде украинского флага. Хотим продавать и отдавать часть денег на ВСУ
  alyona alyona о расставании с бойфрендом: Возможно, если бы я была неизвестна, нам было бы проще
  alyona alyona о расставании с бойфрендом: Возможно, если бы я была неизвестна, нам было бы проще
  Jerry Heil посвятила новую песню городу Счастье и самолету "Мрія". Видео
  Jerry Heil посвятила новую песню городу Счастье и самолету "Мрія". Видео
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян СМИ
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян – СМИ
  Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки
  Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки
Мозговая поделилась селфи с ярким макияжем и процитировала классика украинской литературы
Мозговая поделилась селфи с ярким макияжем и процитировала классика украинской литературы
Осадчая рассказала, почему Франция "среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко"
Осадчая рассказала, почему Франция – "среди тех стран, где о войне в Украине нужно кричать особенно громко"
  "Жизнь изменилась навсегда". Группа "Без обмежень" посвятила новую песню ВСУ. Видео
  "Жизнь изменилась навсегда". Группа "Без обмежень" посвятила новую песню ВСУ. Видео
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото
Прокуратура Великобритании обвинила Спейси в сексуальных домогательствах к троим мужчинам
Прокуратура Великобритании обвинила Спейси в сексуальных домогательствах к троим мужчинам
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод (84867)
2
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото (53723)
3
Анастасия Приходько: Все думают, что у нас куча денег, но никто не знает, что уже три месяца мы сидим без копейки (45661)
4
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото (42701)
5
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности (31579)
6
"Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу (29408)
7
Актер из "Дизель Шоу" Бережок в третий раз стал отцом. Фото новорожденной дочери (22790)
8
Дочь Путина сделала "вампирский лифтинг" из крови, как Кардашян – СМИ (22699)
 
 
 
 