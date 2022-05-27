"Опять бунт, нах...й". Целые подразделения армии РФ отказываются идти в наступление на харьковском направлении – СБУ

СБУ опубликовала запись перехвата разговора двух российских военнослужащих, подтверждающую наличие большого количества отказников в подразделениях, которые хотят отправить в наступление на харьковском направлении.

На этом аудио два собеседника обсуждают количество отказников и бунты в подразделениях.

"Опять бунт, нах...й", – говорит один из них и спрашивает "погранца", "сколько там людей в отказе".

"Как я понял, личный состав... весь", – отвечает второй. На просьбу повторить ответ он сказал: "Практически все".

В СБУ отмечают, что разговор оккупантов свидетельствует, что случай отказа в этом полку не первый.

"Чтобы хоть как-то обуздать предыдущий взвод "бунтовщиков", их посадили "на подвал". Но, как слышим, это не очень помогло. Если же оккупанты таки заставят "отказников" идти в наступление, СБУ напоминает о горячей телефонной линии 2402. Звоните на нее, чтобы сдаться в плен и сохранить жизнь. Работает как для российских, так и для украинских номеров", – добавили в спецслужбе.

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