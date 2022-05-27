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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Опять бунт, нах...й". Целые подразделения армии РФ отказываются идти в наступление на харьковском направлении – СБУ

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Украинские военные выбили оккупантов из ряда населенных пунктов под Харьковом
Украинские военные выбили оккупантов из ряда населенных пунктов под Харьковом
Фото: ЕРА

На харьковском направлении в армии РФ начались бунты, целые подразделения отказываются идти там в наступление. Об этом пресс-центр Службы безопасности Украины сообщил в Facebook 27 мая.

СБУ опубликовала запись перехвата разговора двух российских военнослужащих, подтверждающую наличие большого количества отказников в подразделениях, которые хотят отправить в наступление на харьковском направлении.

На этом аудио два собеседника обсуждают количество отказников и бунты в подразделениях.

"Опять бунт, нах...й", – говорит один из них и спрашивает "погранца", "сколько там людей в отказе".

"Как я понял, личный состав... весь", – отвечает второй. На просьбу повторить ответ он сказал: "Практически все".

В СБУ отмечают, что разговор оккупантов свидетельствует, что случай отказа в этом полку не первый.

тобы хоть как-то обуздать предыдущий взвод "бунтовщиков", их посадили "на подвал". Но, как слышим, это не очень помогло. Если же оккупанты таки заставят "отказников" идти в наступление, СБУ напоминает о горячей телефонной линии 2402. Звоните на нее, чтобы сдаться в плен и сохранить жизнь. Работает как для российских, так и для украинских номеров", – добавили в спецслужбе.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

https://fb.watch/dgy2vLAzVF/

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.

5 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что ВСУ перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

По данным главы Харьковской ОВА Олега Синегубова на 19 мая, захватчиками оккупировано до 25% территории региона.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: СБУ, Харьков, Харьковская область, армия РФ, вторжение, наступление, война России против Украины, аудио, бунт, записи, войска, российские оккупанты
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