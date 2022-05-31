В Харьковской области за сутки погибли три человека, 14 ранены. С утра обстрелы продолжились, погиб ребенок

"К сожалению, есть трое погибших. Женщина в пгт Коротич Харьковского района, мужчина в селе Уды Богодуховского района и женщина в пгт Чкаловское (Чугуевский район). В целом по области ранения получили 14 мирных жителей. Из них четыре человека в Харькове, в том числе 16-летний парень. В Коротиче пострадали пять гражданских, в том числе девочка 13 лет", – написал Синегубов.

По его словам, утром 31 мая обстрелы населенных пунктов области продолжились. В результате их в селе Ивановка Изюмского района погиб 12-летний ребенок, один гражданский получил ранение. Кроме того, еще одна женщина погибла в Золочеве.

Синегубов отметил, что боевые действия на территории области продолжаются, захватчики пытались контратаковать, успеха не имели и отступили.

По словам Синегубова, 30 мая со временно оккупированных территорий области эвакуировали 1,5 тыс. человек.

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