ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области за сутки погибли три человека, 14 ранены. С утра обстрелы продолжились, погиб ребенок

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и Харьковскую область
Оккупанты продолжают обстреливать Харьков и Харьковскую область
Фото: EPA

В прошедшие сутки, 30 мая, российские захватчики обстреливали Основянский и Киевский районы Харькова, а также Харьковский, Изюмский, Чугуевский и Богодуховский районы области. Из-за обстрелов есть погибшие и раненые среди мирных жителей, сообщил в Telegram глава ОВА Олег Синегубов.

"К сожалению, есть трое погибших. Женщина в пгт Коротич Харьковского района, мужчина в селе Уды Богодуховского района и женщина в пгт Чкаловское (Чугуевский район). В целом по области ранения получили 14 мирных жителей. Из них четыре человека в Харькове, в том числе 16-летний парень. В Коротиче пострадали пять гражданских, в том числе девочка 13 лет", – написал Синегубов.

По его словам, утром 31 мая обстрелы населенных пунктов области продолжились. В результате их в селе Ивановка Изюмского района погиб 12-летний ребенок, один гражданский получил ранение. Кроме того, еще одна женщина погибла в Золочеве.

Синегубов отметил, что боевые действия на территории области продолжаются, захватчики пытались контратаковать, успеха не имели и отступили. 

По словам Синегубова, 30 мая со временно оккупированных территорий области эвакуировали 1,5 тыс. человек

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля.

По информации Синегубова на 11 мая, жертвами россиян в Харьковской области стали около 800 человек.

По данным главы Харьковской ОГА на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.

Теги: Харьков, Харьковская область, раненые, обстрелы, война России против Украины, погибшие, Олег Синегубов, Коротич
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Замалчивающая войну РФ против Украины Астровская рассекретила имя первенца и заявила, что все время плачет
Замалчивающая войну РФ против Украины Астровская рассекретила имя первенца и заявила, что все время плачет
  "Это для нее худшее". Дочь Егоровой рассказала, как наказать ее мать за поддержку Путина
  "Это для нее худшее". Дочь Егоровой рассказала, как наказать ее мать за поддержку Путина
Netflix заблокировал всем жителям РФ доступ к контенту из-за нападения России на Украину
Netflix заблокировал всем жителям РФ доступ к контенту из-за нападения России на Украину
"Что с вами происходит, когда вы покидаете государство?" Каминская нарвалась на критику за пост с фото в нижнем белье
"Что с вами происходит, когда вы покидаете государство?" Каминская нарвалась на критику за пост с фото в нижнем белье
Арестович рассказал, можно ли шутить во время войны
Арестович рассказал, можно ли шутить во время войны
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу
Ведущая Мосейчук: С диванов не нужно указывать, кому на каком языке говорить во время войны, – это на пользу только врагу
Никитюк ответила подписчикам, колола ли она ботокс во время войны
Никитюк ответила подписчикам, колола ли она ботокс во время войны
В Москве устроили травлю Пугачевой. Певицу публично "послали" матом
В Москве устроили травлю Пугачевой. Певицу публично "послали" матом
  Дочь Егоровой заявила, что ее мать на самом деле была не такой, какой показывала себя на публике
  Дочь Егоровой заявила, что ее мать на самом деле была не такой, какой показывала себя на публике
"Там были танковые бои". Наталья Мосейчук рассказала, что российские оккупанты сделали с ее домом
"Там были танковые бои". Наталья Мосейчук рассказала, что российские оккупанты сделали с ее домом
  Барских презентовал в Берлине песню об украинцах "Чекай мене". Видео
  Барских презентовал в Берлине песню об украинцах "Чекай мене". Видео
Экс-участница "ВИА Гры" Эрика Герцег, которая замалчивает войну РФ против Украины, стала тренером на шоу "Х-фактор" в Венгрии
Экс-участница "ВИА Гры" Эрика Герцег, которая замалчивает войну РФ против Украины, стала тренером на шоу "Х-фактор" в Венгрии
"Приеду к вам, угощу кофе и сладостями". Логай пообещал встретиться с одним из участников объявленного им сбора средств в поддержку ВСУ
"Приеду к вам, угощу кофе и сладостями". Логай пообещал встретиться с одним из участников объявленного им сбора средств в поддержку ВСУ
"Счастье" со слезами на глазах украинского народа". Кондратюк рассказал, почему историкам повезло
"Счастье" со слезами на глазах украинского народа". Кондратюк рассказал, почему историкам повезло
  "Убило человека". В дом украинской ведущей попала ракета российских оккупантов
  "Убило человека". В дом украинской ведущей попала ракета российских оккупантов
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны (65603)
2
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (55501)
3
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах (39197)
4
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной (37664)
5
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя" (37485)
6
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (27624)
7
Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео (23819)
8
"Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями (20869)
 
 
 
 