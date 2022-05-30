"Единственное, за что меня можно наказать с начала войны, – это за то, что я выдал оружие людям". Экс-глава Харьковского управления СБУ Дудин обратился к Зеленскому

Он отметил, что после публичного заявления Зеленского о его увольнении получил множество звонков и сообщений от людей, которые не верят в обвинения. Дудин подробно описал события первых дней полномасштабной агрессии России против Украины, свои действия и то, как вели себя силовики и чиновники в сложившихся обстоятельствах.

"Вспомнил сбор всех руководителей области и города, военных и правоохранительных структур в помещении управления в шесть часов утра и "причудливый" приказ руководителя обороны города о выдвижении связных в свои подразделения, а членам штаба – покинуть управление для поиска другого места дислокации. Помню, что, по оперативной информации, враг давал два часа на сдачу города, горсовет и ХОГА были закрыты на "переучет", а мой заместитель по селектору из кабинета губернатора докладывал о текущей ситуации президенту, в то время как руководство региона "хлебало" кофе в квартире одного известного народного депутата от ОПЗЖ. Помню, как офицеры ГУР в моем кабинете рисовали схемы пробок улиц, а опера СБУ выдергивали коммунальщиков, блокировали улицы и снимали таблички с их названиями. Помню, как выдавал оружие патрульной полиции и УСР, потому что своего не было, а ГУНП – "у них команды не было", – написал Дудин.

Он обратился к президенту и заявил, что не понимает, как можно было делать выводы, "выслушав только одну сторону".

"Единственное, за что меня можно наказать с начала войны, – это за то, что я выдал оружие людям. Вместе с тем считаю, что если бы я этого не сделал – Харьков был бы оккупирован. Относительно любых других обвинений я соглашаюсь на прохождение расследования с задействованием полиграфа или любых других опросов. Более того, учитывая, что вы публично обнародовали информацию относительно меня, предлагаю любой публичный формат. Вместе с тем прекрасно понимаю всех заказчиков указанной истории, поэтому, в отличие от надуманных обвинений, буду добавлять видео и аудиофайлы (предоставляемые патриотически настроенными гражданами) относительно фигурантов вчерашней встречи. Если эта публика вчера вылила на меня грязь, считаю, что общество должно знать своих героев (кстати, награждать себя они очень любят и приписывать себе то, к чему не имеют отношения)", – заявил экс-глава СБУ.

Дудин добавил, что, по его мнению, местная политическая элита, силовики и правоохранители, которые были приглашены на встречу с президентом, к защите города и региона "фактически отношения не имели, используя свое положение исключительно для политического пиара".

"Отдельно идут представители ВСУ, если смолчали – скажу, что надо, ребята, яйца иметь, а не рассказывать, что мы тебе должны до конца жизни. Теперь предлагаю послушать и посмотреть на губернатора, точнее, на его оценку и анализ деятельности СБУ в Харьковском регионе и его неспособность влиять на ситуацию. Если кто-то не узнает, можно выложить полное видео, более шести часов (патриотически настроенный гражданин сообщил, что человек о том, что носит видеокамеру, не догадывался, поэтому так долго, но интересно). Кстати, на всякий случай – суицидных идей у меня не наблюдается, и, насколько мне известно, граждане сбрасывают видео не только мне одному", – написал он.

Дудин попросил президенту публично опровергнуть изложенную в обращении информацию о бездействии руководства Управления СБ Украины в Харьковской области "и извиниться перед личным составом указанной структуры, которая имеет самые высокие результаты деятельности среди других структур".