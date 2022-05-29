"Не работал на защиту города". Зеленский уволил главу управления СБУ в Харьковской области

Зеленский: Армия, полиция, мэр Харькова, ОГА – все действительно работают на победу Фото: president.gov.ua

Президент сообщил, что провел сегодня совещание с руководством Харьковской области.

"Поблагодарил их за то, что они были и остаются вместе с харьковчанами, вместе с Украиной и, что очень важно сейчас, вместе друг с другом. У них сотрудничество на 100% – армия, полиция, мэр Харькова, областная госадминистрация – все действительно работают на победу и делают это очень эффективно", – сказал он.

Но, по словам Зеленского, это не относится к местному руководству Службы безопасности Украины.

"Я приехал, разобрался, уволил главу управления СБУ в области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Каковы мотивы, выяснят правоохранители", – заявил глава государства.

На сайте президента пока нет указа об увольнении Дудина.

Дудин был назначен главой управления СБУ в Харьковской области в марте 2020 года.