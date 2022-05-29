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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Не работал на защиту города". Зеленский уволил главу управления СБУ в Харьковской области

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Зеленский: Армия, полиция, мэр Харькова, ОГА все действительно работают на победу
Зеленский: Армия, полиция, мэр Харькова, ОГА – все действительно работают на победу
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения 29 мая сообщил, что уволил главу управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Романа Дудина. Видео опубликовано на YouTube-канале Офиса президента.

Президент сообщил, что провел сегодня совещание с руководством Харьковской области.

"Поблагодарил их за то, что они были и остаются вместе с харьковчанами, вместе с Украиной и, что очень важно сейчас, вместе друг с другом. У них сотрудничество на 100% – армия, полиция, мэр Харькова, областная госадминистрация – все действительно работают на победу и делают это очень эффективно", – сказал он.

Но, по словам Зеленского, это не относится к местному руководству Службы безопасности Украины.

"Я приехал, разобрался, уволил главу управления СБУ в области за то, что не работал на защиту города с первых дней полномасштабной войны, а думал только о себе лично. Каковы мотивы, выяснят правоохранители", – заявил глава государства.

На сайте президента пока нет указа об увольнении Дудина.

Дудин был назначен главой управления СБУ в Харьковской области в марте 2020 года.

Контекст:

Харьков оккупанты пытались захватить в первые недели масштабного вторжения, однако им это не удалось. Часть области была оккупирована.

5 мая главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что Вооруженные силы Украины перешли к контрнаступательным действиям на харьковском и изюмском направлениях Харьковской области. За это время украинской армии удалось освободить ряд населенных пунктов в Харьковской области.

Глава Харьковской ОГА Олег Синегубов отмечал, что благодаря успешным действиям Вооруженных сил Украины оккупанты значительно сократили количество обстрелов Харькова, но по-прежнему атакуют другие населенные пункты области.

Днем 26 мая Харьков снова попал под мощный обстрел оккупантов – по данным ОГА, из крупнокалиберных пушек "Пион" и РСЗО "Смерч" и "Ураган". Погибли восемь человек, включая пятимесячного младенца, пострадали 17, среди них девятилетний ребенок.

29 мая Синегубов сообщил, что 31% территории Харьковской области сейчас временно оккупирован, 5% были освобождены от российских захватчиков.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: СБУ, Харьков, Харьковская область, Владимир Зеленский, увольнение, Роман Дудин
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