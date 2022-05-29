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Зеленский впервые с 24 февраля покинул Киевскую область, он съездил в Харьковскую. Фоторепортаж

Сегодня 18.30
29 мая президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Харьков, который пострадал от обстрелов российских оккупантов, и побывал в регионе на передовых рубежах украинских военных. Фото из поездки опубликовала пресс-служба главы государства. Президент, в частности, провел совещание с руководством города и области, осмотрел разрушенные дома в Салтовском районе Харькова, вручил военнослужащим награды и ценные подарки. С 24 февраля, когда РФ открыто вторглась в Украину, это первый визит Зеленского за пределы Киевской области.
Теги: Харьков, война, Харьковская область, вторжение, Владимир Зеленский, обстрелы, война России против Украины, президент, награды, визит
 

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