Зеленский впервые с 24 февраля покинул Киевскую область, он съездил в Харьковскую. Фоторепортаж
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
Фото: president.gov.ua
29 мая президент Украины Владимир Зеленский совершил рабочий визит в Харьков, который пострадал от обстрелов российских оккупантов, и побывал в регионе на передовых рубежах украинских военных. Фото из поездки опубликовала
пресс-служба главы государства. Президент, в частности, провел совещание с руководством города и области, осмотрел разрушенные дома в Салтовском районе
Харькова, вручил
военнослужащим награды и ценные подарки. С 24 февраля, когда РФ открыто вторглась в Украину, это первый визит Зеленского за пределы Киевской области.