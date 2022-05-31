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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Харьковской области 30 мая эвакуировали с оккупированных территорий больше 1,5 тыс. человек – Синегубов

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Людей эвакуировали преимущественно автобусами
Людей эвакуировали преимущественно автобусами
Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

В Харьковской области более 1,5 тыс. человек удалось эвакуировать с временно оккупированных территорий, сообщил 31 мая глава ОВА Олег Синегубов.

"Все они уже в безопасности. Это женщины, дети, пожилые люди, лица с инвалидностью. Для всех организовали подвоз в зависимости от запросов эвакуированных – автобусами довезли в логистические центры", – написал Синегубов.

По его словам, еще 16 человек удалось эвакуировать по железной дороге.

Синегубов заверил, что все эвакуированные обеспечены питанием, медицинской и психологической помощью.

"На месте анализируем потребности и запросы для принятия логистических решений. Мы все благодарим за консолидацию усилий, быстрые и взвешенные решения волонтерские организации – Help me Kharkiv, "Несокрушимый Харьков", Eventroom, D20 Kharkiv, Kharkiv Help, Красный Крест, – областные и местные власти, спасателей, правоохранителей. Все сработали вместе и результативно", – написал Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля.

По информации Синегубова на 11 мая, жертвами россиян в Харьковской области стали около 800 человек.

По данным главы Харьковской ОГА на 29 мая, захватчиками оккупировано около 31% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.

Теги: Харьковская область, эвакуация, война России против Украины, Олег Синегубов
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