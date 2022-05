В Харьковской области 30 мая эвакуировали с оккупированных территорий больше 1,5 тыс. человек – Синегубов

"Все они уже в безопасности. Это женщины, дети, пожилые люди, лица с инвалидностью. Для всех организовали подвоз в зависимости от запросов эвакуированных – автобусами довезли в логистические центры", – написал Синегубов.

По его словам, еще 16 человек удалось эвакуировать по железной дороге.

Синегубов заверил, что все эвакуированные обеспечены питанием, медицинской и психологической помощью.

"На месте анализируем потребности и запросы для принятия логистических решений. Мы все благодарим за консолидацию усилий, быстрые и взвешенные решения волонтерские организации – Help me Kharkiv, "Несокрушимый Харьков", Eventroom, D20 Kharkiv, Kharkiv Help, Красный Крест, – областные и местные власти, спасателей, правоохранителей. Все сработали вместе и результативно", – написал Синегубов.

Война России против Украины. Главное (обновляется)