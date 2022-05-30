Эвакуация из Луганской области остановлена: оккупанты обстреляли машину, которая ехала забирать людей, погиб французский журналист

Российские оккупанты обстреляли автомобиль, который направлялся забирать людей. В результате обстрела погиб журналист из Франции, проинформировал Гайдай.
"Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, который делал материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска. Мы официально останавливаем эвакуацию", – написал он.
Гайдай опубликовал пресс-карту погибшего журналиста. Это сотрудник телеканала BFMTV Леклерк Имхофф.
Гайдай сообщал 25 мая, что в Луганской области остаются неоккупированными 5% территории, ситуация очень тяжелая, а обстрелы не прекращаются. Эвакуация населения продолжалась, ее проводила патрульная полиция области.
Последний раз Гайдай сообщал 27 мая об эвакуации – правоохранителям удалось вывезти 31 жителя Лисичанска, в том числе 13 детей.
С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" в Донецкой и Луганской областях.
Эпицентр войны в Украине, как заявлял Гайдай – Северодонецк Луганской области.