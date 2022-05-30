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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Эвакуация из Луганской области остановлена: оккупанты обстреляли машину, которая ехала забирать людей, погиб французский журналист

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Осколок снаряда пробил броню автомобиля, журналист получил смертельное ранение, сообщил Гайдай
Осколок снаряда пробил броню автомобиля, журналист получил смертельное ранение, сообщил Гайдай
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Эвакуация из Луганской области остановлена. Об этом 30 мая в Facebook сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

Российские оккупанты обстреляли автомобиль, который направлялся забирать людей. В результате обстрела погиб журналист из Франции, проинформировал Гайдай.

"Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, который делал материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска. Мы официально останавливаем эвакуацию", – написал он.

Гайдай опубликовал пресс-карту погибшего журналиста. Это сотрудник телеканала BFMTV Леклерк Имхофф.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/pfbid02gHWiVUKfN5tGiTBNiN719LNHe4idpLkVuurhqPy4u7qeYLmv7oPdBbKkcRMDuezNl

Гайдай сообщал 25 мая, что в Луганской области остаются неоккупированными 5% территории, ситуация очень тяжелая, а обстрелы не прекращаются. Эвакуация населения продолжалась, ее проводила патрульная полиция области.

Последний раз Гайдай сообщал 27 мая об эвакуации – правоохранителям удалось вывезти 31 жителя Лисичанска, в том числе 13 детей.

https://www.facebook.com/sergey.gaidai.loga/posts/pfbid0FCQ5UM8hCZcXuzhPbYQ2BdQ2nSZDFukPR3YB3GqKbKpAJqex1BdkSCeREHL9zPhtl

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" в Донецкой и Луганской областях.

Эпицентр войны в Украине, как заявлял Гайдай – Северодонецк Луганской области.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Луганская область, эвакуация, Сергей Гайдай, журналисты, обстрелы, погибшие, российские оккупанты
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