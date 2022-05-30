Эвакуация из Луганской области остановлена: оккупанты обстреляли машину, которая ехала забирать людей, погиб французский журналист

Российские оккупанты обстреляли автомобиль, который направлялся забирать людей. В результате обстрела погиб журналист из Франции, проинформировал Гайдай.

"Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, который делал материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска. Мы официально останавливаем эвакуацию", – написал он.

Гайдай опубликовал пресс-карту погибшего журналиста. Это сотрудник телеканала BFMTV Леклерк Имхофф.

Гайдай сообщал 25 мая, что в Луганской области остаются неоккупированными 5% территории, ситуация очень тяжелая, а обстрелы не прекращаются. Эвакуация населения продолжалась, ее проводила патрульная полиция области.

Последний раз Гайдай сообщал 27 мая об эвакуации – правоохранителям удалось вывезти 31 жителя Лисичанска, в том числе 13 детей.