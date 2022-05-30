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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Город завален российскими трупами". Гайдай заявил, что оккупанты, несмотря на потери, продвигаются внутрь Северодонецка

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По словам Гайдая, бои идут уже на улицах Северодонецка
По словам Гайдая, бои идут уже на улицах Северодонецка
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российским оккупантам удается продвигаться внутрь Северодонецка Луганской области. Об этом 30 мая в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, бои идут уже на улицах Северодонецка.

"Город завален российскими трупами, на улице жарко – в дальнейшем это может спровоцировать развитие инфекций", – отметил Гайдай.

Он подчеркнул, что критическая инфраструктура Северодонецка разрушена практически полностью, повреждено 90% жилого фонда, 60% домов – "критически" разрушены.

Помимо этого, Гайдай сообщил об исчезновении трех врачей из Северодонецка. Была обнаружена только "изуродованная" машина скорой помощи. Местонахождение медиков на данный момент неизвестно.

Лисичанск, по информации главы ОВА, находится под контролем Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Северодонецк – город в Луганской области, где до войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах остается 15 тыс. местных жителей. С начала войны там умерло около 1,5 тыс. человек.

Город активно подвергается обстрелам со стороны РФ после того, как с середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. По словам Гайдая, Северодонецк обстреливают круглосуточно и достаточно хаотично. 

26 мая в отель "Мир" на окраине Северодонецка зашла российская диверсионно-разведывательная группа, однако большая часть города все еще под контролем ВСУ.

Гайдай подчеркивал, что сейчас Северодонецк является эпицентром войны в Украине.

Утром 30 мая глава ОВА сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Северодонецк, Лисичанск, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины
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