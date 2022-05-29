Оккупанты пытаются закрепиться на окраинах Северодонецка, из Лимана часть подразделений враг вывел – Генштаб ВСУ

"Оккупанты вели активные боевые действия на северодонецком, бахмутском и кураховском направлениях. Основная цель врага – окружение наших войск в районах городов Лисичанск, Северодонецк и блокирование основных логистических путей", – говорится в сообщении.

Украинские военные отметили, что российская армия активно использует авиацию, ракетные войска и артиллерию, а также средства радиоэлектронной борьбы.

Готовясь к "очередным попыткам форсирования реки Северский Донец", противник "осуществляет пополнение запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов", рассказали в ВСУ.

"На кураховском направлении враг наносит огневое поражение вдоль линии соприкосновения с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, армейской и оперативно-тактической авиации с целью истощения нашего личного состава и разрушения фортификационных сооружений. На лиманском направлении отдельные подразделения противника выведены за пределы населенного пункта Лиман", – объяснили в Генштабе.

По его данным, на северодонецком направлении для поддержки своих сухопутных подразделений оккупанты применяют ствольную и реактивную артиллерию, а также авиацию – удар самолетами оперативно-тактической авиации противник нанес в районе населенного пункта Устиновка.

"Пытается закрепиться на северо-восточных окраинах города Северодонецк, вел штурмовые действия в направлении центра города. На бахмутском направлении враг проводил подготовку к штурмовым действиям, совершил обстрелы с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Камышеваха, Доломитное и Нью-Йорк, нанес авиационный удар самолетами оперативно-тактической авиации в районах населенных пунктов Берестовое и Покровское", – отметили в ВСУ.

Украинские военные рассказали, что оккупанты также интенсивно обстреливали позиции ВСУ на авдеевском и кураховском направлениях, а также использовали боевые самолеты и вертолеты.

Также бои велись на славянском направлении.

"Противник при поддержке артиллерии совершал штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.

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