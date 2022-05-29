Оккупанты пытаются закрепиться на окраинах Северодонецка, из Лимана часть подразделений враг вывел – Генштаб ВСУ

"Оккупанты вели активные боевые действия на северодонецком, бахмутском и кураховском направлениях. Основная цель врага – окружение наших войск в районах городов Лисичанск, Северодонецк и блокирование основных логистических путей", – говорится в сообщении.
Украинские военные отметили, что российская армия активно использует авиацию, ракетные войска и артиллерию, а также средства радиоэлектронной борьбы.
Готовясь к "очередным попыткам форсирования реки Северский Донец", противник "осуществляет пополнение запасов боеприпасов и горюче-смазочных материалов", рассказали в ВСУ.
"На кураховском направлении враг наносит огневое поражение вдоль линии соприкосновения с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, армейской и оперативно-тактической авиации с целью истощения нашего личного состава и разрушения фортификационных сооружений. На лиманском направлении отдельные подразделения противника выведены за пределы населенного пункта Лиман", – объяснили в Генштабе.
По его данным, на северодонецком направлении для поддержки своих сухопутных подразделений оккупанты применяют ствольную и реактивную артиллерию, а также авиацию – удар самолетами оперативно-тактической авиации противник нанес в районе населенного пункта Устиновка.
"Пытается закрепиться на северо-восточных окраинах города Северодонецк, вел штурмовые действия в направлении центра города. На бахмутском направлении враг проводил подготовку к штурмовым действиям, совершил обстрелы с применением минометов, ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Камышеваха, Доломитное и Нью-Йорк, нанес авиационный удар самолетами оперативно-тактической авиации в районах населенных пунктов Берестовое и Покровское", – отметили в ВСУ.
Украинские военные рассказали, что оккупанты также интенсивно обстреливали позиции ВСУ на авдеевском и кураховском направлениях, а также использовали боевые самолеты и вертолеты.
Также бои велись на славянском направлении.
"Противник при поддержке артиллерии совершал штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное, успеха не имел, отошел на ранее занятые позиции", – подчеркнули в Генштабе ВСУ.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. 26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.
27 мая глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко проинформировал, что оккупанты заняли большую часть Лимана. В Северодонецке оккупанты пока только на окраинах, идут бои, сообщил глава Луганской обладминистрации Сергей Гайдай.