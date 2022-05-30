Российские войска сосредоточили силы для окружения Северодонецка и Лисичанска – Генштаб ВСУ

По данным Генштаба ВСУ, оккупанты закрепляются в северо-восточной и юго-восточной окраинах Северодонецка Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

"На донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредоточивают на ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районах Лисичанска, Северодонецка и блокирования основных логистических путей", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, оккупанты закрепляются на северо-восточной и юго-восточной окраинах Северодонецка. Для усиления группировки войск с территории РФ противник перебрасывает в эти районы боеприпасы и технику.

В то же время на лиманском направлении противник закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск.

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