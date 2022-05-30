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Российские войска сосредоточили силы для окружения Северодонецка и Лисичанска – Генштаб ВСУ

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По данным Генштаба ВСУ, оккупанты закрепляются в северо-восточной и юго-восточной окраинах Северодонецка
По данным Генштаба ВСУ, оккупанты закрепляются в северо-восточной и юго-восточной окраинах Северодонецка
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты сосредоточили силы для окружения украинских военных в районе Северодонецка и Лисичанска Луганской области. Об этом 30 мая в Facebook сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины.

"На донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредоточивают на ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районах Лисичанска, Северодонецка и блокирования основных логистических путей", – говорится в сообщении.

По данным Генштаба, оккупанты закрепляются на северо-восточной и юго-восточной окраинах Северодонецка. Для усиления группировки войск с территории РФ противник перебрасывает в эти районы боеприпасы и технику.

В то же время на лиманском направлении противник закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/328355376144214

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. 26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.

27 мая глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко проинформировал, что оккупанты заняли большую часть Лимана.

Теги: Россия, Украина, Луганская область, Генштаб ВСУ, Северодонецк, Лисичанск, ВСУ, наступление, война России против Украины, российские оккупанты
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