Российские войска сосредоточили силы для окружения Северодонецка и Лисичанска – Генштаб ВСУ

"На донецком направлении подразделения агрессора основные усилия сосредоточивают на ведении наступательных действий с целью оцепления наших войск в районах Лисичанска, Северодонецка и блокирования основных логистических путей", – говорится в сообщении.
По данным Генштаба, оккупанты закрепляются на северо-восточной и юго-восточной окраинах Северодонецка. Для усиления группировки войск с территории РФ противник перебрасывает в эти районы боеприпасы и технику.
В то же время на лиманском направлении противник закрепляется в населенном пункте Лиман, проводит перегруппировку для последующего наступления на Славянск.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
С середины апреля оккупанты сосредоточили силы на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщал, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. 26 мая Зеленский заявил, что наступление, которое Россия ведет на Донбассе, может сделать этот регион безлюдным.
27 мая глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко проинформировал, что оккупанты заняли большую часть Лимана.