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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты уничтожили более 17 тыс. гектаров леса в Луганской области, сумма ущерба – более 38 млрд грн

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Ущерб окружающей среде в результате возгораний достиг 38,4 млрд грн
Ущерб окружающей среде в результате возгораний достиг 38,4 млрд грн
Фото: EPA

Обстрелы российских оккупантов в Луганской области привели к масштабным лесным пожарам. Специалисты Госэкоинспекции 27 мая подсчитали, что ущерб окружающей среде в результате возгораний достиг 38,4 млрд грн.

В результате пожаров, возникших из-за военной агрессии российских войск, получили повреждения:

  • национальный природный парк "Кременские леса";
  • гидрологический заказник местного значения "Кременские каптажи";
  • часть Луганского природного заповедника "Трехизбенская степь".

"Материалы дела данного преступления приобщены к единой системе контроля за угрозами", – добавили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляют $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.

Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Украина, экология, Луганская область, война, война России против Украины, ущерб
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