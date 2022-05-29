Оккупанты уничтожили более 17 тыс. гектаров леса в Луганской области, сумма ущерба – более 38 млрд грн

В результате пожаров, возникших из-за военной агрессии российских войск, получили повреждения:

"Материалы дела данного преступления приобщены к единой системе контроля за угрозами", – добавили в ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Прямые потери Украины из-за вторжения российских оккупантов по состоянию на 3 апреля составляют $565 млрд, говорил замминистра экономики Украины Игорь Дядюра.

Кроме этого, по расчетам Минэкономики, в этом году потери ВВП Украины составят не менее $112 млрд, к 2030 году – ориентировочно $1,2 трлн.

Восстанавливать Украину власти намерены прежде всего за счет арестованных активов РФ, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.