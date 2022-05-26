В результате обстрелов со стороны оккупантов в Луганской области погибло три человека – Гайдай

"Мощный и продолжительный артиллерийский удар россияне нанесли по Лисичанску 25 мая. Враг пытался штурмовать нашу оборону близ Устиновки и в то же время артиллерией уничтожал это село и расположенный рядом город Лисичанск. В результате двое погибших в Устиновке и один – в самом Лисичанске", – сообщил он.

Гайдай добавил, что снаряд попал в центр предоставления гуманитарной помощи, был поврежден волонтерский автомобиль, который доставлял еду в Луганскую область.

"Среди разрушений – 11 многоэтажек и здание предприятия "Импульс" в Северодонецке, восемь многоэтажек и частных домов, дом культуры и Центр предоставления админуслуг в Лисичанске, четыре дома в Приволье, по два – в Новодружеске и Горском", – сказал глава ОВА.

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