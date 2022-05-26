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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрелов со стороны оккупантов в Луганской области погибло три человека – Гайдай

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Оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область
Оккупанты продолжают обстреливать Луганскую область
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

В результате обстрелов со стороны российских оккупантов в Луганской области 25 мая погибло три человека. Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай в Telegram.

"Мощный и продолжительный артиллерийский удар россияне нанесли по Лисичанску 25 мая. Враг пытался штурмовать нашу оборону близ Устиновки и в то же время артиллерией уничтожал это село и расположенный рядом город Лисичанск. В результате двое погибших в Устиновке и один – в самом Лисичанске", – сообщил он.

Гайдай добавил, что снаряд попал в центр предоставления гуманитарной помощи, был поврежден волонтерский автомобиль, который доставлял еду в Луганскую область.

"Среди разрушений – 11 многоэтажек и здание предприятия "Импульс" в Северодонецке, восемь многоэтажек и частных домов, дом культуры и Центр предоставления админуслуг в Лисичанске, четыре дома в Приволье, по два – в Новодружеске и Горском", – сказал глава ОВА.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".

28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" в Донецкой и Луганской областях.

В Луганской области остаются неоккупированными 5% территории, ситуация очень тяжелая, обстрелы не прекращаются, сообщил Гайдай 25 мая. 

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Луганская область, Лисичанск, Сергей Гайдай, обстрелы, война России против Украины
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