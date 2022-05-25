"После войны мы все сделаем по-человечески". Гайдай рассказал о братской могиле на 150 тел в Лисичанске

Об этом глава Луганской областной областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Facebook.
Правоохранители вынуждены были заменить похоронные бюро – полиция Луганской области сейчас подменяет многие службы, в частности, была специально сформирована похоронная команда, рассказал глава ОВА.
"Полицейские выезжают на места гибели в результате обстрелов или естественной смерти граждан и проводят захоронения людей в братской могиле. После войны родственники могут провести перезахоронение. Полицейские выдают родным погибших документы, которые впоследствии дадут возможность получить свидетельства о смерти. После войны мы все сделаем по-человечески", – написал он и опубликовал видеосюжет о работе полиции.
На этом видео один из полицейских рассказывает, что мешки с телами погибших подписывают – указывают имя и фамилию, а также адрес погибшего, чтобы люди, которые захотят перезахоронить, смогли найти тела своих родных. По его словам, в этой братской могиле захоронено уже около 150 погибших за период с 24 февраля, среди них нет военнослужащих.
С середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. "Российские войска начали битву за Донбасс, к которой давно готовились", – говорил президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что украинцы будут защищаться и "вопрос только времени – когда вся территория государства будет освобождена".
28 апреля Генштаб ВСУ сообщил, что оккупанты наращивают темпы проведения наступательной операции в Украине. По мнению Зеленского, Россия "делает все, чтобы уничтожить любую жизнь" в Донецкой и Луганской областях.
В Луганской области остаются неоккупированными 5% территории, ситуация очень тяжелая, обстрелы не прекращаются, сообщил Гайдай 25 мая.