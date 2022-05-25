"После войны мы все сделаем по-человечески". Гайдай рассказал о братской могиле на 150 тел в Лисичанске

Об этом глава Луганской областной областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил в Facebook.

Правоохранители вынуждены были заменить похоронные бюро – полиция Луганской области сейчас подменяет многие службы, в частности, была специально сформирована похоронная команда, рассказал глава ОВА.

"Полицейские выезжают на места гибели в результате обстрелов или естественной смерти граждан и проводят захоронения людей в братской могиле. После войны родственники могут провести перезахоронение. Полицейские выдают родным погибших документы, которые впоследствии дадут возможность получить свидетельства о смерти. После войны мы все сделаем по-человечески", – написал он и опубликовал видеосюжет о работе полиции.

На этом видео один из полицейских рассказывает, что мешки с телами погибших подписывают – указывают имя и фамилию, а также адрес погибшего, чтобы люди, которые захотят перезахоронить, смогли найти тела своих родных. По его словам, в этой братской могиле захоронено уже около 150 погибших за период с 24 февраля, среди них нет военнослужащих.