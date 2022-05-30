Оккупанты зашли на окраины Северодонецка. В результате обстрела погибли два человека, пятеро ранены – Гайдай

Жители Северодонецка попали под обстрел, когда готовили еду во дворе дома Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

"Трудные бои за Северодонецк и Лисичанск. Враг задействовал все возможное вооружение, применяет авиацию. Впрочем, наши военные крепко держат оборону, чтобы не пропустить врага вглубь страны. Российскими снарядами убиты двое северодончан, еще пятеро ранены. Большинство из них – жители одного квартала в старом районе города. Они готовили еду во дворе, когда вдруг начался обстрел", – написал Гайдай.

По словам главы ОВА, тяжелые травмы также получили двое жителей Сиротино. Все раненые доставлены в медучреждения.

За 29 мая в результате обстрелов в Северодонецке разрушены, по меньшей мере, 12 домов, в Лисичанске – 18, во Врубовке – 10 домов и дом культуры, в Золотом – три, в Нирково, Николаевке и Викторовке – по два.

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