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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты зашли на окраины Северодонецка. В результате обстрела погибли два человека, пятеро ранены – Гайдай

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Жители Северодонецка попали под обстрел, когда готовили еду во дворе дома
Жители Северодонецка попали под обстрел, когда готовили еду во дворе дома
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegram

Российские оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка Луганской области и убили двух местных жителей. Об этом 30 мая в Telegram сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Трудные бои за Северодонецк и Лисичанск. Враг задействовал все возможное вооружение, применяет авиацию. Впрочем, наши военные крепко держат оборону, чтобы не пропустить врага вглубь страны. Российскими снарядами убиты двое северодончан, еще пятеро ранены. Большинство из них – жители одного квартала в старом районе города. Они готовили еду во дворе, когда вдруг начался обстрел", – написал Гайдай.

По словам главы ОВА, тяжелые травмы также получили двое жителей Сиротино. Все раненые доставлены в медучреждения.

За 29 мая в результате обстрелов в Северодонецке разрушены, по меньшей мере, 12 домов, в Лисичанске – 18, во Врубовке – 10 домов и дом культуры, в Золотом – три, в Нирково, Николаевке и Викторовке – по два.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Северодонецк – город в Луганской области, где до войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах остается 15 тыс. местных жителей. С начала войны там умерло около 1,5 тыс. человек.

Город активно подвергается обстрелам со стороны РФ после того, как с середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. По словам Гайдая, Северодонецк обстреливают круглосуточно и достаточно хаотично. 

26 мая в отель "Мир" на окраине Северодонецка зашла российская диверсионно-разведывательная группа, однако большая часть города все еще под контролем ВСУ.

Гайдай подчеркивал, что сейчас Северодонецк является эпицентром войны в Украине.

Теги: Россия, Украина, Северодонецк, Сергей Гайдай, ВСУ, война России против Украины, российские оккупанты
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