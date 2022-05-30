Оккупанты зашли на окраины Северодонецка. В результате обстрела погибли два человека, пятеро ранены – Гайдай

"Трудные бои за Северодонецк и Лисичанск. Враг задействовал все возможное вооружение, применяет авиацию. Впрочем, наши военные крепко держат оборону, чтобы не пропустить врага вглубь страны. Российскими снарядами убиты двое северодончан, еще пятеро ранены. Большинство из них – жители одного квартала в старом районе города. Они готовили еду во дворе, когда вдруг начался обстрел", – написал Гайдай.
По словам главы ОВА, тяжелые травмы также получили двое жителей Сиротино. Все раненые доставлены в медучреждения.
За 29 мая в результате обстрелов в Северодонецке разрушены, по меньшей мере, 12 домов, в Лисичанске – 18, во Врубовке – 10 домов и дом культуры, в Золотом – три, в Нирково, Николаевке и Викторовке – по два.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Северодонецк – город в Луганской области, где до войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах остается 15 тыс. местных жителей. С начала войны там умерло около 1,5 тыс. человек.
Город активно подвергается обстрелам со стороны РФ после того, как с середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. По словам Гайдая, Северодонецк обстреливают круглосуточно и достаточно хаотично.
26 мая в отель "Мир" на окраине Северодонецка зашла российская диверсионно-разведывательная группа, однако большая часть города все еще под контролем ВСУ.
Гайдай подчеркивал, что сейчас Северодонецк является эпицентром войны в Украине.