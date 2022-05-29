В Северодонецке разрушена уже вся критическая инфраструктура. 90% домов повреждены – Зеленский

Зеленский: Не было дня, чтобы мы не старались найти больше оружия, больше современного оружия для защиты нашей земли, наших людей Фото: president.gov.ua

"Россия подошла слишком близко к нему. Слишком значительные силы собрала на нашем Донбассе. Слишком подготовилась к наступлению там. Считаю очень символичным, что русские военные свою попытку захватить Северодонецк начали с того, что вошли в гостиницу под названием "Мир". Мир – это действительно первая мишень для России. Забрав у нас мир в 2014 году, оккупанты хотят забрать и все остальное. Буквально все. Хотят не оставить нам ни свободы, ни домов, ни жизни. В результате российских ударов в Северодонецке разрушена уже вся критическая инфраструктура. 90% домов повреждены. Более двух третей жилого фонда города полностью разрушены. Нет связи. Постоянные обстрелы", – сказал президент.

По его словам, захват Северодонецка – "принципиальная задача для оккупационного контингента".

"И им все равно, каким количеством жизней придется заплатить за эту попытку поднять российский флаг на бульваре (как горько сейчас звучит это название) Дружбы Народов, 32, где расположена Северодонецкая администрация", – заявил Зеленский.

Президент заверил, что Украина делает все для сдерживания этого наступления.

"Не было дня, чтобы мы не старались найти больше оружия, больше современного оружия для защиты нашей земли, наших людей. И я благодарен всем и каждому, кто держит северодонецкую оборону и демонстрирует оккупантам, что мир все равно будет наш. Во всем нашем государстве, на всем Донбассе и, конечно, в Северодонецке", – заявил глава государства.

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