При обстреле эвакуационного транспорта на Донбассе пострадали полицейские, переводчик и еще один журналист – власти

"В результате сегодняшнего обстрела эвакуационного транспорта под Лисичанском (еще не установлено, была это авиабомба или снаряд крупного калибра) погиб французский журналист, получил ранение патрульный полицейский, еще один журналист и переводчица получили контузию", – написал он.

Гайдай отметил, что "всех везут в больницу в Днепр".

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий уточнил в Facebook, что пострадало трое полицейских.

"Орки обстреляли мирную эвакуационную колонну. Трое патрульных полицейских получили ранения, французский журналист погиб. Патрульный, находившийся за рулем эвакуационного автомобиля, получил осколочное ранение в голову. [...] Шлем спас от смерти", – объяснил он.

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