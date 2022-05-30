При обстреле эвакуационного транспорта на Донбассе пострадали полицейские, переводчик и еще один журналист – власти

"В результате сегодняшнего обстрела эвакуационного транспорта под Лисичанском (еще не установлено, была это авиабомба или снаряд крупного калибра) погиб французский журналист, получил ранение патрульный полицейский, еще один журналист и переводчица получили контузию", – написал он.
Гайдай отметил, что "всех везут в больницу в Днепр".
Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий уточнил в Facebook, что пострадало трое полицейских.
"Орки обстреляли мирную эвакуационную колонну. Трое патрульных полицейских получили ранения, французский журналист погиб. Патрульный, находившийся за рулем эвакуационного автомобиля, получил осколочное ранение в голову. [...] Шлем спас от смерти", – объяснил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Гайдай рассказывал, что осколки российских снарядов пробили броню эвакуационной машины, в результате чего журналист из Франции получил смертельное ранение в шею. Глава ОВА опубликовал пресс-карту погибшего журналиста, это сотрудник телеканала BFMTV Фредерик Леклерк-Имхофф.
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Леклерк-Имхофф был в Украине, "чтобы показать реальность войны".