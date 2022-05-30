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ВОЙНА В УКРАИНЕ

При обстреле эвакуационного транспорта на Донбассе пострадали полицейские, переводчик и еще один журналист – власти

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В машине пробило броню
В машине пробило броню
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegrаm

В результате обстрела российскими оккупантами 30 мая эвакуационного транспорта, на котором пытались вывезти мирных жителей Луганской области, не только погиб французский журналист, но и пострадал еще один сотрудник СМИ. Об этом в Telegrаm сообщил председатель областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"В результате сегодняшнего обстрела эвакуационного транспорта под Лисичанском (еще не установлено, была это авиабомба или снаряд крупного калибра) погиб французский журналист, получил ранение патрульный полицейский, еще один журналист и переводчица получили контузию", – написал он.

Гайдай отметил, что "всех везут в больницу в Днепр".

Первый заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий уточнил в Facebook, что пострадало трое полицейских.

"Орки обстреляли мирную эвакуационную колонну. Трое патрульных полицейских получили ранения, французский журналист погиб. Патрульный, находившийся за рулем эвакуационного автомобиля, получил осколочное ранение в голову. [...] Шлем спас от смерти", – объяснил он.

https://www.facebook.com/Bilosh/posts/10225524993464262

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Гайдай рассказывал, что осколки российских снарядов пробили броню эвакуационной машины, в результате чего журналист из Франции получил смертельное ранение в шею. Глава ОВА опубликовал пресс-карту погибшего журналиста, это сотрудник телеканала BFMTV Фредерик Леклерк-Имхофф.

Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что Леклерк-Имхофф был в Украине, "чтобы показать реальность войны".

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