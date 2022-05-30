Макрон о гибели в Украине журналиста из Франции: Был вместе с мирными жителями, спасающимися от российских бомб

Макрон отметил, что журналист был в Украине, чтобы показать реальность войны Фото: ЕРА

"Журналист Фредерик Леклерк-Имхофф был в Украине, чтобы показать реальность войны. В автобусе с гуманитарной помощью он был смертельно ранен вместе с мирными жителями, вынужденными спасаться бегством от российских бомб", – написал он.

Journaliste, Frédéric Leclerc-Imhoff était en Ukraine pour montrer la réalité de la guerre. À bord d’un bus humanitaire, aux côtés de civils contraints de fuir pour échapper aux bombes russes, il a été mortellement touché. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 30, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил сегодня, что в результате обстрела российскими оккупантами автомобиля, который направлялся забирать людей, погиб журналист из Франции. По его словам, осколки снарядов пробили броню машины, журналист получил смертельное ранение в шею, а патрульного полицейского спасла каска. Гайдай опубликовал пресс-карту погибшего журналиста, это сотрудник телеканала BFMTV.