Глава Следкома РФ поручил проверить содержание книг Гордона. Журналист заявил, что ему это решение "до жопы"

Гордон: Все это мне до жопы. Мне не до жопы только одно: чтобы наша героическая армия выбила вашу орду поганую с территории Украины Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Бастрыкин дал поручение следователям центрального аппарата "изучить и проанализировать" книги Гордона, которые находятся в открытой продаже на территории России, в рамках открытого ранее уголовного дела.

В ведомстве заявили, что в СМИ и социальных сетях были опубликованы обращения в следственные органы "о необходимости дачи правовой оценки данному факту".

"В рамках расследования будут изучены доводы обращений и проведен анализ содержания указанных книг, по результатам которого следователи дадут правовую оценку законности их распространения на территории России", – сказано в сообщении.

Журналист во время общения с подписчиками в рамках YouTube-проекта "Гордон по четвергам" прокомментировал поручение Бастрыкина.

"Там у них, наверное, решены все вопросы, он книги Гордона решил проверить... Скоро будут жечь, наверное, на кострах, как жгли книги великих писателей. Но я не великий писатель... Речь идет о книгах с моими интервью", – сказал Гордон.

Журналист отметил, что вообще был удивлен, узнав, что его книги продаются в России. Он заявил, что об издании нескольких своих книг "сто лет назад" договаривался с российским издательством "Эксмо".

"В 2003-м, или 2005-м, или 2007 году – где-то так, это было сто лет назад – я действительно разрешил издательству "Эксмо" издать несколько своих книг с интервью, и они это сделали. Также, наверное, в 2008-м или 2009 году они издали еще одну книжку. Все. Больше я не разрешал ничего издавать", – сообщил Гордон.

Он подчеркнул, что если издательство выпускало его книги позже пиратским способом – "это на их совести".

"Никаких договоров мы не подписывали, никаких гонораров вы мне не платили. После 2014 года – так точно. Да и после 2010 года – так точно... Поэтому что там и где Бастрыкин увидел?.. Хотят проверять на русофобию – пусть проверяют", – сказал журналист.

Гордон подчеркнул, что и уголовное дело против себя, и внесение в список террористов и экстремистов, и эту проверку в РФ воспринимает только как сигнал, что он качественно делает свою журналистскую работу.

"Все это мне до жопы. Мне не до жопы только одно: чтобы наша героическая армия выбила вашу орду поганую с территории Украины, чтобы вы драпали, не оглядываясь назад, и чтобы мы вышли на свои границы. На границы, которые включают украинский Крым и украинский Донбасс. И мы это сделаем, я в этом не сомневаюсь ни минуты, потому что зло всегда проигрывает, а добро всегда побеждает", – сказал журналист.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube