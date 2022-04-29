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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Глава Следкома РФ поручил проверить содержание книг Гордона. Журналист заявил, что ему это решение "до жопы"

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Гордон: Все это мне до жопы. Мне не до жопы только одно: чтобы наша героическая армия выбила вашу орду поганую с территории Украины
Гордон: Все это мне до жопы. Мне не до жопы только одно: чтобы наша героическая армия выбила вашу орду поганую с территории Украины
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить книги украинского журналиста, основателя интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрия Гордона. Об этом пресс-служба ведомства сообщила в Telegram 28 апреля.

Бастрыкин дал поручение следователям центрального аппарата "изучить и проанализировать" книги Гордона, которые находятся в открытой продаже на территории России, в рамках открытого ранее уголовного дела. 

В ведомстве заявили, что в СМИ и социальных сетях были опубликованы обращения в следственные органы "о необходимости дачи правовой оценки данному факту".

"В рамках расследования будут изучены доводы обращений и проведен анализ содержания указанных книг, по результатам которого следователи дадут правовую оценку законности их распространения на территории России", – сказано в сообщении. 

Журналист во время общения с подписчиками в рамках YouTube-проекта "Гордон по четвергам" прокомментировал поручение Бастрыкина. 

"Там у них, наверное, решены все вопросы, он книги Гордона решил проверить... Скоро будут жечь, наверное, на кострах, как жгли книги великих писателей. Но я не великий писатель... Речь идет о книгах с моими интервью", – сказал Гордон.

Журналист отметил, что вообще был удивлен, узнав, что его книги продаются в России. Он заявил, что об издании нескольких своих книг "сто лет назад" договаривался с российским издательством "Эксмо".

"В 2003-м, или 2005-м, или 2007 году  где-то так, это было сто лет назад – я действительно разрешил издательству "Эксмо" издать несколько своих книг с интервью, и они это сделали. Также, наверное, в 2008-м или 2009 году они издали еще одну книжку. Все. Больше я не разрешал ничего издавать", – сообщил Гордон. 

Он подчеркнул, что если издательство выпускало его книги позже пиратским способом  "это на их совести".

"Никаких договоров мы не подписывали, никаких гонораров вы мне не платили. После 2014 года – так точно. Да и после 2010 года – так точно... Поэтому что там и где Бастрыкин увидел?.. Хотят проверять на русофобию – пусть проверяют", – сказал журналист. 

Гордон подчеркнул, что и уголовное дело против себя, и внесение в список террористов и экстремистов, и эту проверку в РФ воспринимает только как сигнал, что он качественно делает свою журналистскую работу. 

"Все это мне до жопы. Мне не до жопы только одно: чтобы наша героическая армия выбила вашу орду поганую с территории Украины, чтобы вы драпали, не оглядываясь назад, и чтобы мы вышли на свои границы. На границы, которые включают украинский Крым и украинский Донбасс. И мы это сделаем, я в этом не сомневаюсь ни минуты, потому что зло всегда проигрывает, а добро всегда побеждает", – сказал журналист. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Гордон – один из самых известных интервьюеров в Украине. За свою профессиональную карьеру записал более 1100 интервью. Свои интервью Гордон отдельно издавал в виде книг (всего их вышло 57, сейчас журналист прекратил их выпуск).

21 марта Следком России сообщил, что возбудил против Гордона уголовное дело по ч. 2 ст. 354, п. "б" ч. 2 ст. 282, п. "а" ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ). Максимальное наказание по этим статьям – до 10 лет лишения свободы.

В Следкоме утверждают, что в эфире украинского телеканала (его название не указано) Гордон "призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия", а также "к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения".

Журналист назвал возбуждение уголовного дела против него "замечательным событием". "Это говорит о том, что я выполняю свой гражданский и человеческий долг честно", – отметил журналист. В своем заявлении он еще раз подчеркнул, что это Российская Федерация, а не Украина, совершает военные преступления, убивает граждан Украины и разрушает украинские города. 

После возбуждения уголовного дела журналиста внесли в перечень организаций и физических лиц, которых в России считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.

Гордон неоднократно заявлял, что не был в РФ с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и часть территории Донбасса. Журналист последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности"

Светлана РОГОВСКАЯ
заместитель главного редактора
Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Следственный комитет РФ, Александр Бастрыкин, уголовное дело
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