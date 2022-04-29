Глава Следкома РФ поручил проверить содержание книг Гордона. Журналист заявил, что ему это решение "до жопы"

Бастрыкин дал поручение следователям центрального аппарата "изучить и проанализировать" книги Гордона, которые находятся в открытой продаже на территории России, в рамках открытого ранее уголовного дела.
В ведомстве заявили, что в СМИ и социальных сетях были опубликованы обращения в следственные органы "о необходимости дачи правовой оценки данному факту".
"В рамках расследования будут изучены доводы обращений и проведен анализ содержания указанных книг, по результатам которого следователи дадут правовую оценку законности их распространения на территории России", – сказано в сообщении.
Журналист во время общения с подписчиками в рамках YouTube-проекта "Гордон по четвергам" прокомментировал поручение Бастрыкина.
"Там у них, наверное, решены все вопросы, он книги Гордона решил проверить... Скоро будут жечь, наверное, на кострах, как жгли книги великих писателей. Но я не великий писатель... Речь идет о книгах с моими интервью", – сказал Гордон.
Журналист отметил, что вообще был удивлен, узнав, что его книги продаются в России. Он заявил, что об издании нескольких своих книг "сто лет назад" договаривался с российским издательством "Эксмо".
"В 2003-м, или 2005-м, или 2007 году – где-то так, это было сто лет назад – я действительно разрешил издательству "Эксмо" издать несколько своих книг с интервью, и они это сделали. Также, наверное, в 2008-м или 2009 году они издали еще одну книжку. Все. Больше я не разрешал ничего издавать", – сообщил Гордон.
Он подчеркнул, что если издательство выпускало его книги позже пиратским способом – "это на их совести".
"Никаких договоров мы не подписывали, никаких гонораров вы мне не платили. После 2014 года – так точно. Да и после 2010 года – так точно... Поэтому что там и где Бастрыкин увидел?.. Хотят проверять на русофобию – пусть проверяют", – сказал журналист.
Гордон подчеркнул, что и уголовное дело против себя, и внесение в список террористов и экстремистов, и эту проверку в РФ воспринимает только как сигнал, что он качественно делает свою журналистскую работу.
"Все это мне до жопы. Мне не до жопы только одно: чтобы наша героическая армия выбила вашу орду поганую с территории Украины, чтобы вы драпали, не оглядываясь назад, и чтобы мы вышли на свои границы. На границы, которые включают украинский Крым и украинский Донбасс. И мы это сделаем, я в этом не сомневаюсь ни минуты, потому что зло всегда проигрывает, а добро всегда побеждает", – сказал журналист.
Гордон – один из самых известных интервьюеров в Украине. За свою профессиональную карьеру записал более 1100 интервью. Свои интервью Гордон отдельно издавал в виде книг (всего их вышло 57, сейчас журналист прекратил их выпуск).
21 марта Следком России сообщил, что возбудил против Гордона уголовное дело по ч. 2 ст. 354, п. "б" ч. 2 ст. 282, п. "а" ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил РФ). Максимальное наказание по этим статьям – до 10 лет лишения свободы.
В Следкоме утверждают, что в эфире украинского телеканала (его название не указано) Гордон "призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия", а также "к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения".
Журналист назвал возбуждение уголовного дела против него "замечательным событием". "Это говорит о том, что я выполняю свой гражданский и человеческий долг честно", – отметил журналист. В своем заявлении он еще раз подчеркнул, что это Российская Федерация, а не Украина, совершает военные преступления, убивает граждан Украины и разрушает украинские города.
После возбуждения уголовного дела журналиста внесли в перечень организаций и физических лиц, которых в России считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму.
Гордон неоднократно заявлял, что не был в РФ с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и часть территории Донбасса. Журналист последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности".