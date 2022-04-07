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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гордон об открытии уголовного дела в РФ: Конечно, это был орден на мою грудь. Сегодня я получил второй

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Гордон: Я счастлив, что, будучи журналистом и патриотом своей страны, в момент самых тяжелых испытаний за тридцатилетнюю историю независимой Украины я имею от вас, подонки, уголовное дело по трем статьям
Гордон: Я счастлив, что, будучи журналистом и патриотом своей страны, в момент самых тяжелых испытаний за тридцатилетнюю историю независимой Украины я имею от вас, подонки, уголовное дело по трем статьям
Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон прокомментировал свое включение Росфинмониторингом в перечень организаций и физических лиц, которых считают причастными к экстремистской деятельности или терроризму. Заявление журналиста опубликовано на его канале в YouTube.

"Какое-то время назад Следственный комитет Российской Федерации объявил об открытии против меня [уголовного дела]. Конечно, это был орден на мою грудь. Сегодня от России я получил второй орден. Российская Федерация внесла меня в реестр террористов и экстремистов. Террорист и экстремист – я, журналист Дмитрий Гордон. А кто же тогда путинская Россия, которая вторглась на территорию суверенной Украины, которая бомбит и разрушает наши города, бомбит роддома, детские садики, школы, уничтожает дома престарелых и детские интернаты?!" – сказал Гордон.

Он добавил, что украинцы пока не знают масштаба всех преступлений, совершенных оккупантами в Мариуполе и других городах.

"И это, получается, террорист и экстремист – я. Нет, ребята, террористы и экстремисты – вы, лично [президент РФ Владимир] Путин, [министр обороны Сергей] Шойгу,  [начальник Генштаба ВС РФ Валерий] Герасимов, [министр иностранных дел Сергей] Лавров. Вся эта свора, это стадо нелюдей, которые организовывали, формировали и осуществляли вторжение на территорию суверенной Украины", – отметил Гордон.

Он назвал террористами и экстремистами российских пропагандистов Владимира Соловьева, Ольгу Скабееву, Маргариту Симоньян, Дмитрия Киселева и других. 

"Все эти подонки, которые долгие годы мощно прорабатывали неокрепшие мозги россиян, и в результате 83% россиян сегодня поддерживают агрессию России против Украины. Поэтому я хочу поблагодарить руководство России за два ордена мне на грудь. Я счастлив, что, будучи журналистом и патриотом своей страны, в момент самых тяжелых испытаний за всю тридцатилетнюю историю независимой Украины я имею от вас, подонки, уголовное дело по трем статьям и еще запись в реестре, что я террорист и экстремист", – заявил Гордон.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube

В марте Следственный комитет России возбудил в отношении Дмитрия Гордона уголовное дело по ч. 2 ст. 354, п. "б" ч. 2 ст. 282, п. "а" ч. 2 ст. 207.3 Уголовного кодекса РФ (публичные призывы к развязыванию агрессивной войны; действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды по признакам национальности; публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации о действиях вооруженных сил Российской Федерации). Максимальное наказание по этим статьям – до 10 лет лишения свободы. 

В Следкоме утверждают, что в эфире украинского телеканала (его название не указано) Гордон "призвал совершить вооруженное нападение на Российскую Федерацию и развязать против нее агрессивную войну с использованием ядерного оружия", а также "к уничтожению граждан Российской Федерации по признакам национальности, языка и происхождения".

Кроме того, у Следкома есть претензии к распространению Гордоном информации о преступлениях российских военных в Украине. В ведомстве назвали публикации о бомбардировках и артиллерийских обстрелах гражданской инфраструктуры и мирных граждан, которые ведут вооруженные силы Российской Федерации, "заведомо ложной информацией".

Контекст:

Гордон – один из самых известных интервьюеров в Украине. За свою профессиональную карьеру он записал более 1000 интервью. Ранее журналист выпускал газету "Бульвар Гордона", до декабря 2019 года был ее главным редактором, но затем передал ее издательство ООО "Мега-пресс групп". Журналист сказал, что эра печатных изданий заканчивается и он хочет сконцентрироваться на развитии интернет-издания "ГОРДОН" и собственных YouTube-проектов. В январе 2022 года вместе с супругой, главным редактором издания Алесей Бацман журналист запустил в YouTube собственное ток-шоу "ГОРДОН". 

Сейчас у журналиста два YouTube-канала: канал "Дмитрий Гордон" он завел 19 июня 2011 года, а канал "В гостях у Гордона" – спустя год, 20 июня 2012-го. На первом канале Гордон публикует интервью, которые он дает другим журналистам, видеообращения на актуальные темы, выпуски программы "ГОРДОН", а также проводит прямые трансляции, во время которых общается с подписчиками. На втором канале Гордон выкладывает интервью с выдающимися современниками – актерами, режиссерами, писателями, спортсменами, политиками, учеными, – записанные в рамках проекта "В гостях у Дмитрия Гордона". На первом канале сейчас 1,98 млн подписчиков, на втором – 2,82 млн.

Гордон неоднократно заявлял, что не был в РФ с 2014 года, когда Россия оккупировала Крым и часть территории Донбасса. Журналист последовательно критикует российские власти, российских пропагандистов и называет президента РФ Владимира Путина преступником и "Гитлером современности". "В моей стране никогда не было нацистов – нацисты пришли в мою страну", – заявил Гордон после полномасштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, агрессия, вторжение, Следственный комитет РФ, война России против Украины, Российская Федерация
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