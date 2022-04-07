Гордон: Все военнослужащие РФ, которые совершали преступления против человечности, идентифицированы

Гордон: После нашей победы у нас будет создана мощнейшая разведка, которая наподобие Моссада будет заниматься каждым из тех, кто причинил нам зло Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

"Все военнослужащие РФ, которые совершали преступления против человечности, идентифицированы. Все военнослужащие РФ, которые убивали украинцев, грабили их дома, совершали преступления, идентифицированы. Я абсолютно уверен, что после войны, после нашей победы у нас будет создана мощнейшая разведка, которая наподобие Моссада будет заниматься каждым из тех, кто причинил нам зло", – сказал Гордон.

Он добавил, что нацистская Россия во главе с ее президентом Владимиром Путиным совершает геноцид украинцев, за это ответит каждый, кто причастен к нему.

"Каждый. Мы знаем всех поименно", – подчеркнул журналист.

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Видео: Дмитрий Гордон / YouTube