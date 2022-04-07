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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Гордон: Все военнослужащие РФ, которые совершали преступления против человечности, идентифицированы

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Гордон: После нашей победы у нас будет создана мощнейшая разведка, которая наподобие Моссада будет заниматься каждым из тех, кто причинил нам зло
Гордон: После нашей победы у нас будет создана мощнейшая разведка, которая наподобие Моссада будет заниматься каждым из тех, кто причинил нам зло
Фото: Дмитрий Гордон / Facebook

Основатель интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрий Гордон заявил, что благодаря современной технике западных партнеров Украины, благодаря военной разведке все военнослужащие РФ, которые перешли границу Украины, идентифицированы. Заявление журналиста опубликовано на его канале в YouTube.

"Все военнослужащие РФ, которые совершали преступления против человечности, идентифицированы. Все военнослужащие РФ, которые убивали украинцев, грабили их дома, совершали преступления, идентифицированы. Я абсолютно уверен, что после войны, после нашей победы у нас будет создана мощнейшая разведка, которая наподобие Моссада будет заниматься каждым из тех, кто причинил нам зло", – сказал Гордон.

Он добавил, что нацистская Россия во главе с ее президентом Владимиром Путиным совершает геноцид украинцев, за это ответит каждый, кто причастен к нему.

"Каждый. Мы знаем всех поименно", – подчеркнул журналист.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

ВИДЕО
Видео: Дмитрий Гордон / YouTube
Контекст:

Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях, среди которых и изнасилования.

По состоянию на 5 апреля украинские правоохранители открыли почти 5 тыс. уголовных расследований о военных преступлениях российских оккупантов. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

Теги: Россия, Дмитрий Гордон, Украина, разведка, Моссад, преступление, война России против Украины, военнослужащий, обращение
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