Гордон: Все военнослужащие РФ, которые совершали преступления против человечности, идентифицированы

"Все военнослужащие РФ, которые совершали преступления против человечности, идентифицированы. Все военнослужащие РФ, которые убивали украинцев, грабили их дома, совершали преступления, идентифицированы. Я абсолютно уверен, что после войны, после нашей победы у нас будет создана мощнейшая разведка, которая наподобие Моссада будет заниматься каждым из тех, кто причинил нам зло", – сказал Гордон.
Он добавил, что нацистская Россия во главе с ее президентом Владимиром Путиным совершает геноцид украинцев, за это ответит каждый, кто причастен к нему.
"Каждый. Мы знаем всех поименно", – подчеркнул журналист.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Правозащитная организация Human Rights Watch 3 апреля обнародовала информацию о ряде преступлений российской армии на оккупированных территориях, среди которых и изнасилования.
По состоянию на 5 апреля украинские правоохранители открыли почти 5 тыс. уголовных расследований о военных преступлениях российских оккупантов. Об этом сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.