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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Нардеп Безуглая потребовала от СБУ принять меры в отношении Бутусова, который "подыгрывает России". Журналист ответил

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Безуглая (на фото) считает, что Бутусов подыгрывает России
Безуглая (на фото) считает, что Бутусов подыгрывает России
Фото: Мар'яна Безугла / Facebook

Нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая потребовала от Службы безопасности Украины принять меры в отношении главреда издания "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусова, который, по ее словам, "безнаказанно излагает тонны информации" о позициях Вооруженных сил Украины.

Соответствующий пост Безуглая написала в Facebook 27 мая.

"Если Служба безопасности Украины ничего не сделает в отношении Юрия Бутусова, который постоянно безнаказанно излагает тонны информации о наших военных, позициях, оперативной обстановке, расшатывает, дезориентирует и подыгрывает России, полагаю, никакая постепенная реформа уже не имеет смысла, – подчеркнула нардеп. – Только перезапуск этой гнилой структуры. Полный перезапуск с частью сознательных патриотичных специалистов, которые страдают в системе. Иван Баканов, это позор".

https://www.facebook.com/m.bezuhla/posts/10226859773270997

Бутусов 26 мая опубликовал на своем YouTube-канале видео результатов обстрелов артиллерии оккупантов по мосту через реку Северский Донец, соединяющую Северодонецк и Лисичанск Луганской области.

"Хочу сказать, что это пристрелянные противником позиции. Этот мост – плановая цель для российской артиллерии, российская авиация тоже пытается нанести удары", – сказал журналист на видео.

Российский военный корреспондент Александр Коц 26 мая перепостил в Telegram видео Бутусова.

"Спасибо, Юра, за объективный контроль. Проведем корректировку. Продолжай наблюдение", – написал пропагандист.

Комментируя заявление Безуглой, Бутусов указал, что "что-нибудь сделать" с журналистом требует депутат, предлагавший "расстреливать военнослужащих ВСУ за неисполнение приказов".

"Три дня назад я раскритиковал законопроект депутата комитета по обороне Марьяны Безуглой, в котором она потребовала предоставить право командирам расстреливать военнослужащих за невыполнение приказов в боевой обстановке, – напомнил главред "Цензор.НЕТ". – В ответ депутат Безуглая требует от Службы безопасности что-нибудь сделать со мной, иначе это признак "гнилой системы" и "позор" для главы СБУ Ивана Баканова. Из-за меня Безуглая требует "перезапуска" СБУ. То есть все хорошо было в СБУ, а "гнилой" служба является, по мнению Марьяны, потому что не делает что-то со мной, журналистом".

Бутусов отметил, что нардеп Безуглая "является соавтором законопроекта об СБУ, членом комитета по обороне, который контролирует СБУ, и таким образом она использует служебное положение, чтобы требовать от СБУ действий против меня".

"Она является депутатом правящей партии "Слуга народа" и прямо влияет на действия и решения СБУ. Заявление Безуглой – это незаконно", – написал журналист.

Бутусов добавил, что "если с ним что-нибудь случится, то заказчик уже определен".

"Нашу переписку в мессенджере госпожа Безуглая заблокировала. Но в последнем сообщении Безуглая написала, что "после войны мы с [главой Офиса президента Украины Андреем] Ермаком будем восстанавливать страну, а ты будешь завидовать"... Жду ответа Банковой и СБУ, в деятельность которой открыто вмешивается и отдает незаконные указания народный депутат", – резюмировал Бутусов.

https://www.facebook.com/butusov.yuriy/posts/7733418390031723

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

5 мая в Верховную Раду внесли законопроект №7351, который предлагал позволить в условиях военного времени командирам применять против военнослужащих-нарушителей оружие, даже если это приведет к их смерти. Законопроект вызвал резкую критику среди общественности и 24 мая его отозвали.

Авторами законопроекта являются трое депутатов от "Слуги народа" – Марьяна Безуглая, Георгий Мазурашу и Александр Федиенко.

Теги: Россия, СБУ, Украина, военные, авиация, Юрий Бутусов, Северодонецк, Лисичанск, Александр Коц, Северский Донец, артиллерия, мост, переписка, журналисты, ВСУ, обстрелы, война России против Украины, безопасность, реформа, мессенджер, деятельность, Слуга народа, Иван Баканов, Марьяна Безуглая, Служба безопасности Украины, критика, нардеп
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