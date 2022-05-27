Нардеп Безуглая потребовала от СБУ принять меры в отношении Бутусова, который "подыгрывает России". Журналист ответил

Соответствующий пост Безуглая написала в Facebook 27 мая.

"Если Служба безопасности Украины ничего не сделает в отношении Юрия Бутусова, который постоянно безнаказанно излагает тонны информации о наших военных, позициях, оперативной обстановке, расшатывает, дезориентирует и подыгрывает России, полагаю, никакая постепенная реформа уже не имеет смысла, – подчеркнула нардеп. – Только перезапуск этой гнилой структуры. Полный перезапуск с частью сознательных патриотичных специалистов, которые страдают в системе. Иван Баканов, это позор".

Бутусов 26 мая опубликовал на своем YouTube-канале видео результатов обстрелов артиллерии оккупантов по мосту через реку Северский Донец, соединяющую Северодонецк и Лисичанск Луганской области.

"Хочу сказать, что это пристрелянные противником позиции. Этот мост – плановая цель для российской артиллерии, российская авиация тоже пытается нанести удары", – сказал журналист на видео.

Российский военный корреспондент Александр Коц 26 мая перепостил в Telegram видео Бутусова.

"Спасибо, Юра, за объективный контроль. Проведем корректировку. Продолжай наблюдение", – написал пропагандист.

Комментируя заявление Безуглой, Бутусов указал, что "что-нибудь сделать" с журналистом требует депутат, предлагавший "расстреливать военнослужащих ВСУ за неисполнение приказов".

"Три дня назад я раскритиковал законопроект депутата комитета по обороне Марьяны Безуглой, в котором она потребовала предоставить право командирам расстреливать военнослужащих за невыполнение приказов в боевой обстановке, – напомнил главред "Цензор.НЕТ". – В ответ депутат Безуглая требует от Службы безопасности что-нибудь сделать со мной, иначе это признак "гнилой системы" и "позор" для главы СБУ Ивана Баканова. Из-за меня Безуглая требует "перезапуска" СБУ. То есть все хорошо было в СБУ, а "гнилой" служба является, по мнению Марьяны, потому что не делает что-то со мной, журналистом".

Бутусов отметил, что нардеп Безуглая "является соавтором законопроекта об СБУ, членом комитета по обороне, который контролирует СБУ, и таким образом она использует служебное положение, чтобы требовать от СБУ действий против меня".

"Она является депутатом правящей партии "Слуга народа" и прямо влияет на действия и решения СБУ. Заявление Безуглой – это незаконно", – написал журналист.

Бутусов добавил, что "если с ним что-нибудь случится, то заказчик уже определен".

"Нашу переписку в мессенджере госпожа Безуглая заблокировала. Но в последнем сообщении Безуглая написала, что "после войны мы с [главой Офиса президента Украины Андреем] Ермаком будем восстанавливать страну, а ты будешь завидовать"... Жду ответа Банковой и СБУ, в деятельность которой открыто вмешивается и отдает незаконные указания народный депутат", – резюмировал Бутусов.

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