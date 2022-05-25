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ПОЛИТИКА

Нардепы "Слуги народа" внесли законопроект, позволяющий командирам убивать военнослужащих-нарушителей. После критики его отозвали

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Сейчас командиры могут открывать огонь по военным, если это не приведет к их смерти
Сейчас командиры могут открывать огонь по военным, если это не приведет к их смерти
Фото: depositphotos.com

5 мая в Верховную Раду внесли законопроект №7351, который предлагал позволить в условиях военного времени командирам применять против военнослужащих-нарушителей оружие, даже если это приведет к их смерти. Законопроект вызвал резкую критику среди общественности и 24 мая его отозвали.

Авторами законопроекта являются трое депутатов от "Слуги народа" – Марьяна Безуглая, Георгий Мазурашу и Александр Федиенко.

Проект предлагал внести изменения в ст/ 22-1 Устава внутренней службы Вооруженных сил Украины по обеспечению возможности прекращения уголовных правонарушений в условиях особого периода.

Сейчас Устав Вооруженных сил разрешает применение оружия командиром против другого военнослужащего для прекращения уголовного нарушения, если другим способом его прекратить невозможно. Применение оружие разрешается в случаях неповиновения солдата, сопротивления или угрозы командиру, применения армейцем насилия и дезертирства. Соответствующие приказы командир может давать подчиненным. В нынешней редакции применять оружие можно, не нанося смерти подчиненному.

Законопроект же предлагал убрать из статьи уточнение, что применение оружие разрешено только в условиях того, что это не приведет к смерти подчиненного.

Этот проект вызвал резкую критику среди политиков и активистов. Нардеп от "Батьківщини" Михаил Волынец в Facebook выступил против законопроекта.

"Более бестолковой инициативы как для подкошения боевого духа наших ребят, так и для смакования российской пропагандой – специально не придумать", – прокомментировал он.

https://www.facebook.com/MykhailoVolynets/posts/1062660151009894

Служащий в теробороне фронтмен украинской группы "Антитіла" Тарас Тополя назвал инициативу ошибкой и возвращением к традициям СССР.

https://www.facebook.com/taras.topolya/posts/5201358863277145

Журналистка и волонтер Ольга Решетилова обратила внимание на то, что этот законопроект прошел рассмотрение оборонного комитета парламента без замечаний, а внесла его на рассмотрение глава подкомитета по введению ценностей и стандартов НАТО.

"Не буду писать вам о том, что ничего общего ни с натовскими, ни с общечеловеческими ценностями у этого творчества нет. Это просто ремарка к качеству работы парламента во время военного положения. И это касается всех фракций", – написала она.

https://www.facebook.com/o.reshetylova/posts/5389288857769892

Возмутилась в Facebook тем, что проект прошел профильный комитет без замечаний и директор по адвокации Центра информации по правам человека Алена Лунова.

https://www.facebook.com/alyona.lunova/posts/10227795493137114

Глава Центра информации по правам человека Татьяна Печончик заявила, что законопроект "не дружит со здравым рассудком" и само появление таких идей деморализирует военных.

https://www.facebook.com/tetiana.pechonchyk/posts/10166145566285564

После критики законопроект отозвали из Верховной Рады. Авторы инициативы публично ситуацию не комментировали.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Верховная Рада, Украина, убийство, военные, ВСУ, Слуга народа, Марьяна Безуглая, Георгий Мазурашу
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