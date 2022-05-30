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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В результате обстрела Харькова ранен ребенок – советник главы ОВА

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30 мая оккупанты обстреляли Харьков и область
30 мая оккупанты обстреляли Харьков и область
Фото: ЕРА

В результате обстрела Харькова днем 30 мая ранения получили два человека, один из них – ребенок. Об этом в Facebook сообщила советник главы Харьковской областной военной администрации Наталья Попова.

По ее информации, еще один человек ранен в области.

https://www.facebook.com/popova.natali/posts/5141959882553289

Позже Харьковская областная прокуратура сообщила, что 30 мая от вражеского огня пострадали 9 улиц в Киевском районе Харькова.  Ранены трое: 16-летний мальчик и двое мужчин, они все находятся в больнице. Снаряды повредили дома и хозяйственные помещения, горели гаражи на площади около 400 м².

https://www.facebook.com/prokuraturakharkiv/posts/374169631411093

Контекст:

Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля. По данным Синегубова на 19 мая, захватчиками оккупировано до 25% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.

По информации Синегубова на 11 мая, жертвами россиян в Харьковской области стали около 800 человек.

Россия обстреляла Харьков днем 26 мая. Под огонь, по данным обладминистрации, попали Шевченковский и Киевский районы. Изначально сообщалось о четырех погибших и семи пострадавших. Ближе к вечеру число жертв увеличилось до восьми, а пострадавших – до 17. Этот обстрел областного центра – самый мощный за последние дни.

Теги: Харьков, Харьковская область, дети, обстрелы, война России против Украины, ранение
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