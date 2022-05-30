В результате обстрела Харькова ранен ребенок – советник главы ОВА

По ее информации, еще один человек ранен в области.

Позже Харьковская областная прокуратура сообщила, что 30 мая от вражеского огня пострадали 9 улиц в Киевском районе Харькова. Ранены трое: 16-летний мальчик и двое мужчин, они все находятся в больнице. Снаряды повредили дома и хозяйственные помещения, горели гаражи на площади около 400 м².