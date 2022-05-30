В результате обстрела Харькова ранен ребенок – советник главы ОВА

По ее информации, еще один человек ранен в области.
Позже Харьковская областная прокуратура сообщила, что 30 мая от вражеского огня пострадали 9 улиц в Киевском районе Харькова. Ранены трое: 16-летний мальчик и двое мужчин, они все находятся в больнице. Снаряды повредили дома и хозяйственные помещения, горели гаражи на площади около 400 м².
Российские войска находятся на территории Харьковской области с начала открытого вторжения РФ в Украину 24 февраля. По данным Синегубова на 19 мая, захватчиками оккупировано до 25% территории региона. Оккупанты пытались захватить Харьков, однако им это не удалось.
По информации Синегубова на 11 мая, жертвами россиян в Харьковской области стали около 800 человек.
Россия обстреляла Харьков днем 26 мая. Под огонь, по данным обладминистрации, попали Шевченковский и Киевский районы. Изначально сообщалось о четырех погибших и семи пострадавших. Ближе к вечеру число жертв увеличилось до восьми, а пострадавших – до 17. Этот обстрел областного центра – самый мощный за последние дни.