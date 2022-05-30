За три месяца оккупанты похитили в Мелитополе более 500 человек – мэр

Об этом мэр города Иван Федоров сообщил в ходе брифинга в "Медиацентре Украина" 30 мая, трансляцию вел "Укринформ".

"В городе Мелитополе регулярно, ежедневно похищают людей. За все время оккупации, за три месяца, похитили более 500 человек. Кого-то держат три дня, кого-то – больше месяца. У нас есть пример, когда ребенка 16-летнего держат в заложниках уже 50 суток. Поэтому самый тяжелый вопрос сегодня – вопрос безопасности на временно оккупированных территориях", – сообщил Федоров, отвечая на вопрос об основных проблемах в Мелитополе.

По словам мэра, эвакуация из Мелитополя по "зеленым коридорам" заблокирована Россией уже два месяца, на частном транспорте люди могли выезжать из города в Запорожье "относительно спокойно", этот путь занимал до двух суток. Последние две недели и такая эвакуация не проводится, сегодня на блокпосту в районе города Васильевка скопилось более 400 автомобилей с желающими выехать с оккупированной территории, сказал Федоров.

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