ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

За три месяца оккупанты похитили в Мелитополе более 500 человек – мэр

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Федоров: В Мелитополе регулярно, ежедневно похищают людей
Федоров: В Мелитополе регулярно, ежедневно похищают людей
Фото: ЕРА

Российские оккупанты похитили в Мелитополе Запорожской области более 500 человек за период оккупации.

Об этом мэр города Иван Федоров сообщил в ходе брифинга в "Медиацентре Украина" 30 мая, трансляцию вел "Укринформ"

"В городе Мелитополе регулярно, ежедневно похищают людей. За все время оккупации, за три месяца, похитили более 500 человек. Кого-то держат три дня, кого-то – больше месяца. У нас есть пример, когда ребенка 16-летнего держат в заложниках уже 50 суток. Поэтому самый тяжелый вопрос сегодня – вопрос безопасности на временно оккупированных территориях", – сообщил Федоров, отвечая на вопрос об основных проблемах в Мелитополе. 

По словам мэра, эвакуация из Мелитополя по "зеленым коридорам" заблокирована Россией уже два месяца, на частном транспорте люди могли выезжать из города в Запорожье "относительно спокойно", этот путь занимал до двух суток. Последние две недели и такая эвакуация не проводится, сегодня на блокпосту в районе города Васильевка скопилось более 400 автомобилей с желающими выехать с оккупированной территории, сказал Федоров. 

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Российские войска после открытого вторжения в Украину оккупировали часть Запорожской области.

В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами Украины зашли в Мелитополь. После этого в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.

16 мая Федоров рассказал, что из города за последние два месяца уехало 45–50% жителей, то есть 60–65 тыс. человек, "поэтому осталось в Мелитополе около 70 тыс. жителей".

Федоров входит в число жителей Мелитополя, которые были в плену у россиян. 11 марта группа оккупантов похитила его из городского кризисного центра. 16 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Федорова удалось освободить из плена. В Офисе президента рассказали, что Федорова обменяли на солдат ВС РФ 2002–2003 годов рождения.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Мелитополь
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Приеду к вам, угощу кофе и сладостями". Логай пообещал встретиться с одним из участников объявленного им сбора средств в поддержку ВСУ
"Приеду к вам, угощу кофе и сладостями". Логай пообещал встретиться с одним из участников объявленного им сбора средств в поддержку ВСУ
"Счастье" со слезами на глазах украинского народа". Кондратюк рассказал, почему историкам повезло
"Счастье" со слезами на глазах украинского народа". Кондратюк рассказал, почему историкам повезло
  "Убило человека". В дом украинской ведущей попала ракета российских оккупантов
  "Убило человека". В дом украинской ведущей попала ракета российских оккупантов
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной
Умерла известная российская балерина. Ее нашли мертвой в ванной
Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra получит новый микрофон с логотипом конкурса. Свою награду музыканты продали на аукционе в поддержку ВСУ
Победитель "Евровидения 2022" Kalush Orchestra получит новый микрофон с логотипом конкурса. Свою награду музыканты продали на аукционе в поддержку ВСУ
16-летний приемный сын Мадонны надел декольтированное платье. Фото
16-летний приемный сын Мадонны надел декольтированное платье. Фото
Гордон показал себя в образе вампира, жертвой которого стал Путин
Гордон показал себя в образе вампира, жертвой которого стал Путин
  Решетник: Мы до войны отсняли "Холостяк", и сейчас дилемма. Много людей говорит, что не время для подобных шоу
  Решетник: Мы до войны отсняли "Холостяк", и сейчас дилемма. Много людей говорит, что не время для подобных шоу
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах
Наталья Мосейчук назвала условие, при котором согласится участвовать в президентских выборах
Макаревич дал определение "происходящему сегодня в мире"
Макаревич дал определение "происходящему сегодня в мире"
"Если будет кто-нибудь, кто это сделает лучше, буду рад". Остапчук назвал имена коллег, которые могли бы стать ведущими "Евровидения 2023"
"Если будет кто-нибудь, кто это сделает лучше, буду рад". Остапчук назвал имена коллег, которые могли бы стать ведущими "Евровидения 2023"
Зета-Джонс показала объятия с 21-летним сыном на его выпускном
Зета-Джонс показала объятия с 21-летним сыном на его выпускном
"Получили кучу удовольствия". Мозговая показала результат совместной арт-терапии с дочерью
"Получили кучу удовольствия". Мозговая показала результат совместной арт-терапии с дочерью
Бедняков заявил, что будет вести свой блог в Instagram на украинском языке
Бедняков заявил, что будет вести свой блог в Instagram на украинском языке
"Ой, у морі Чорному та й "Москва" горить. Припливайте знову – можем повторить". Нацгвардеец а капелла спел в окопе. Видео
"Ой, у морі Чорному та й "Москва" горить. Припливайте знову – можем повторить". Нацгвардеец а капелла спел в окопе. Видео
  Дочь поддерживающей Путина Егоровой о матери: Ей не стоит употреблять алкоголь
  Дочь поддерживающей Путина Егоровой о матери: Ей не стоит употреблять алкоголь
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Помните защитников "Азовстали". Жена командира полка "Азов" Дениса Прокопенко изобразила уходящий под землю мариупольский завод (165464)
2
"Нигде не слышно". Полякова обсудила с Ефросининой исчезновение Винника после начала войны (63578)
3
"Кто такой?" Макаревич назвал человека в России, которому он "не дает покоя" (31502)
4
"Открою вам маленький психологический секрет". Арестович объяснил, почему раздражает некоторых людей (27119)
5
Пес Патрон предсказал, когда закончится война и что будет с российскими оккупантами в Украине. Видео (23191)
6
"Как за три дня может пасть то, что строили 1540 лет?" Украинские знаменитости поздравили киевлян с Днем Киева (19897)
7
"Секса нет уже 80 дней". Ефросинина обсудила с Поляковой разлуку с мужьями (19792)
8
"Песни, которые сделали его популярным, – это песни, которые написал ему я". Чемеров рассказал о реакции Пирожкова на его сообщения о войне (19398)
 
 
 
 