За три месяца оккупанты похитили в Мелитополе более 500 человек – мэр

Об этом мэр города Иван Федоров сообщил в ходе брифинга в "Медиацентре Украина" 30 мая, трансляцию вел "Укринформ".
"В городе Мелитополе регулярно, ежедневно похищают людей. За все время оккупации, за три месяца, похитили более 500 человек. Кого-то держат три дня, кого-то – больше месяца. У нас есть пример, когда ребенка 16-летнего держат в заложниках уже 50 суток. Поэтому самый тяжелый вопрос сегодня – вопрос безопасности на временно оккупированных территориях", – сообщил Федоров, отвечая на вопрос об основных проблемах в Мелитополе.
По словам мэра, эвакуация из Мелитополя по "зеленым коридорам" заблокирована Россией уже два месяца, на частном транспорте люди могли выезжать из города в Запорожье "относительно спокойно", этот путь занимал до двух суток. Последние две недели и такая эвакуация не проводится, сегодня на блокпосту в районе города Васильевка скопилось более 400 автомобилей с желающими выехать с оккупированной территории, сказал Федоров.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Российские войска после открытого вторжения в Украину оккупировали часть Запорожской области.
В конце февраля российские оккупационные войска после боев с Вооруженными силами Украины зашли в Мелитополь. После этого в городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.
16 мая Федоров рассказал, что из города за последние два месяца уехало 45–50% жителей, то есть 60–65 тыс. человек, "поэтому осталось в Мелитополе около 70 тыс. жителей".
Федоров входит в число жителей Мелитополя, которые были в плену у россиян. 11 марта группа оккупантов похитила его из городского кризисного центра. 16 марта глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что Федорова удалось освободить из плена. В Офисе президента рассказали, что Федорова обменяли на солдат ВС РФ 2002–2003 годов рождения.