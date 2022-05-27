Присутствие на фронте 50-летних танков Т-62 подчеркивает нехватку в России современной боеспособной техники – разведка Великобритании

Об этом 27 мая в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"В последние дни Россия, вероятно, переместила 50-летние танки Т-62 из глубокого хранения в зону ответственности ЮГВ. Т-62 почти наверняка будут особенно уязвимы для противотанковых средств, и их присутствие на поле боя подчеркивает нехватку в России современной боеспособной техники", – говорится в сообщении.

В то же время сухопутные войска оккупантов продолжают попытки окружить Северодонецк и Лисичанск Луганской области, недавно захватив несколько сел к северо-западу от Попасной.

"Россия оказывает давление на северодонецкий котел, хотя Украина сохраняет контроль над несколькими обороняемыми секторами, лишая Россию полного контроля над Донбассом", – отметили в британской разведке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 May 2022



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* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/6gQjEGEiRb — Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 27, 2022

Война России против Украины. Главное (обновляется)