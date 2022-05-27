Присутствие на фронте 50-летних танков Т-62 подчеркивает нехватку в России современной боеспособной техники – разведка Великобритании

Об этом 27 мая в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.
"В последние дни Россия, вероятно, переместила 50-летние танки Т-62 из глубокого хранения в зону ответственности ЮГВ. Т-62 почти наверняка будут особенно уязвимы для противотанковых средств, и их присутствие на поле боя подчеркивает нехватку в России современной боеспособной техники", – говорится в сообщении.
В то же время сухопутные войска оккупантов продолжают попытки окружить Северодонецк и Лисичанск Луганской области, недавно захватив несколько сел к северо-западу от Попасной.
"Россия оказывает давление на северодонецкий котел, хотя Украина сохраняет контроль над несколькими обороняемыми секторами, лишая Россию полного контроля над Донбассом", – отметили в британской разведке.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 27 May 2022— Ministry of Defence * (@DefenceHQ) May 27, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/8oy0CIaoIP
* #StandWithUkraine * pic.twitter.com/6gQjEGEiRb
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В апреле украинская разведка сообщила, что российские оккупационные войска готовятся применять в войне против Украины устаревшую советскую военную технику. 23 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Россия из-за потерь, которые понесла за время полномасштабного вторжения, вынуждена была расконсервировать танки Т-62.
Как отмечало специализированное издание Defence Express, Т-62 – устаревшая техника. Портал называет эти танки "ордой времен Хрущева" – их серийное производство началось в 1962 году. Решение расконсервировать их журналисты Defence Express считают "жестом отчаяния" со стороны РФ.
Эшелон Т-62 25 мая прибыл в Мелитополь, сообщили в Запорожской ОВА. Видео их прибытия опубликовали в Telegram волонтеры организации InformNapalm.
Привезенные российскими оккупантами на фронт устаревшие расконсервированные танки Т-62 могут быть проблемой для Украины, считает советник главы МВД Виктор Андрусив. По его словам, даже если часть этих танков заведется и доедет на фронт, ВСУ придется тратить на них снаряды и вести с ними бои, показывая свои позиции. "А со снарядами у нас сейчас и так все сложно, что является причиной тактических отступлений", – подчеркнул Андрусив.
По данным Генштаба ВСУ на 27 мая, российские оккупанты потеряли в войне против Украины 1322 танка.