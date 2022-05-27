ГОРДОН
 
 
МИР

Присутствие на фронте 50-летних танков Т-62 подчеркивает нехватку в России современной боеспособной техники – разведка Великобритании

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Эшелон танков оккупантов Т-62 прибыл в Мелитополь 25 мая
Эшелон танков оккупантов Т-62 прибыл в Мелитополь 25 мая
Фото: InformNapalm / Telegram

Перед Южной группировкой войск (ЮГВ) российских оккупантов, вероятно, по-прежнему стоит задача захватить территорию юга Украины.

Об этом 27 мая в Twitter сообщило министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные британской разведки.

"В последние дни Россия, вероятно, переместила 50-летние танки Т-62 из глубокого хранения в зону ответственности ЮГВ. Т-62 почти наверняка будут особенно уязвимы для противотанковых средств, и их присутствие на поле боя подчеркивает нехватку в России современной боеспособной техники", – говорится в сообщении.

В то же время сухопутные войска оккупантов продолжают попытки окружить Северодонецк и Лисичанск Луганской области, недавно захватив несколько сел к северо-западу от Попасной.

"Россия оказывает давление на северодонецкий котел, хотя Украина сохраняет контроль над несколькими обороняемыми секторами, лишая Россию полного контроля над Донбассом", – отметили в британской разведке.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В апреле украинская разведка сообщила, что российские оккупационные войска готовятся применять в войне против Украины устаревшую советскую военную технику. 23 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Россия из-за потерь, которые понесла за время полномасштабного вторжения, вынуждена была расконсервировать танки Т-62

Как отмечало специализированное издание Defence Express, Т-62 – устаревшая техника. Портал называет эти танки "ордой времен Хрущева" – их серийное производство началось в 1962 году. Решение расконсервировать их журналисты Defence Express считают "жестом отчаяния" со стороны РФ.

Эшелон Т-62 25 мая прибыл в Мелитополь, сообщили в Запорожской ОВА. Видео их прибытия опубликовали в Telegram волонтеры организации InformNapalm.

Привезенные российскими оккупантами на фронт устаревшие расконсервированные танки Т-62 могут быть проблемой для Украины, считает советник главы МВД Виктор Андрусив. По его словам, даже если часть этих танков заведется и доедет на фронт, ВСУ придется тратить на них снаряды и вести с ними бои, показывая свои позиции. "А со снарядами у нас сейчас и так все сложно, что является причиной тактических отступлений", – подчеркнул Андрусив.

По данным Генштаба ВСУ на 27 мая, российские оккупанты потеряли в войне против Украины 1322 танка.

Теги: Россия, Украина, Великобритания, оккупация, танки, Мелитополь, разведка, Запорожская область, вторжение, война России против Украины, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото
Орбакайте, замалчивающая войну, на своем юбилейном концерте в Москве встала на колени. Фото
Прокуратура Великобритании обвинила Спейси в сексуальных домогательствах к троим мужчинам
Прокуратура Великобритании обвинила Спейси в сексуальных домогательствах к троим мужчинам
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности
"Этот вопрос меня задолбал". Комаров заявил, что война снимает маски и он не желает жить в придуманной реальности
Ефросинина в свой день рождения рассказала о сбывшихся страхах и загадала желание
Ефросинина в свой день рождения рассказала о сбывшихся страхах и загадала желание
  "Нет такого зла в мире, чтобы уничтожить любовь". Билык посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
  "Нет такого зла в мире, чтобы уничтожить любовь". Билык посвятила песню украинкам, которые ждут своих мужчин с войны. Видео
"Борюсь на культурном фронте". Гвоздева ответила на критику в соцсети после своего танца
"Борюсь на культурном фронте". Гвоздева ответила на критику в соцсети после своего танца
"Пять дней из 92 я рыдал". Dantes заявил, что никогда не простит россиян
"Пять дней из 92 я рыдал". Dantes заявил, что никогда не простит россиян
В сети показали отца Тины Кароль, который в 67 лет пошел служить в тероборону
В сети показали отца Тины Кароль, который в 67 лет пошел служить в тероборону
"Пусть папы в твоей жизни будет больше". Жена Притулы показала, как вместе с мужем отпраздновала первый день рождения младшей дочери Стефании
"Пусть папы в твоей жизни будет больше". Жена Притулы показала, как вместе с мужем отпраздновала первый день рождения младшей дочери Стефании
Умер 60-летний сооснователь Depeche Mode Энди Флетчер
Умер 60-летний сооснователь Depeche Mode Энди Флетчер
"Для благого дела надо делать все". Садовый примерил розовую панамку, как у фронтмена Kalush Orchestra, в поддержку розыгрыша для сбора денег на ВСУ
"Для благого дела надо делать все". Садовый примерил розовую панамку, как у фронтмена Kalush Orchestra, в поддержку розыгрыша для сбора денег на ВСУ
Мозговая во время селфи с дочерью засветила патриотическое тату в виде трезубца
Мозговая во время селфи с дочерью засветила патриотическое тату в виде трезубца
  Тоня Матвиенко о разлуке с матерью из-за войны: Было тяжело. Я взрослая, но с мамой живу последние 12 лет. Мы очень близки
  Тоня Матвиенко о разлуке с матерью из-за войны: Было тяжело. Я взрослая, но с мамой живу последние 12 лет. Мы очень близки
Супруги Добрынин и Квиткова перевели для ВСУ 1 млн грн
Супруги Добрынин и Квиткова перевели для ВСУ 1 млн грн
"В моем доме уцелел только рояль": Ирина Билык поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"В моем доме уцелел только рояль": Ирина Билык поделилась своей историей с музеем "Голоса Мирных"
"Думи". Дорофеева анонсировала премьеру дуэтной песни с украинским певцом
"Думи". Дорофеева анонсировала премьеру дуэтной песни с украинским певцом
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Покупаю недорогое вино. Еда необязательна". В РФ показали, как живет спившаяся экс-жена Ефремова (47557)
2
"Мы действительно рядом". Позитив прокомментировал отношения с Сахневич, вместе с которой участвовал в "Танцах со звездами" (38110)
3
Макаревич показал, кого они с женой встретили в Тель-Авиве. Фото (35043)
4
Публицист Гельман: Услышал от Пугачевой: "Если на Максима заведут дело, начну говорить и не остановлюсь" (31868)
5
"Я похожа на миллионера?" Ровинская возмутилась предложением передать ВСУ свои авто, которые остались в Украине после ее переезда в США (23170)
6
"Говорю ему, чтобы успокоился". Отец Дмитрия Ступки высказался о его жене Логуновой, которая ушла к американцу (20162)
7
"Кто это?", "Помолодел сразу". Цимбалюк состриг волосы, сбрил усы и бороду. Фото (14150)
8
Актер из "Дизель Шоу" Бережок в третий раз стал отцом. Фото новорожденной дочери (13893)
 
 
 
 