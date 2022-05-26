Устаревшие танки оккупантов на фронте могут быть проблемой для Украины – советник главы МВД

Такое мнение 26 мая в Telegram выразил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.
По его словам, очевидно, что этой техникой "будут наполнять "мясные батальоны" [боевиков] так называемых "ЛДНР".
"Конечно, оружием эти танки назвать очень тяжело. Им минимум по 45 лет, они слабы технически. И сомневаюсь, что их расконсервация прошла успешно, – написал Андрусив. – Но для нас это не отличные новости. Даже если часть этих танков заведется и доедет на фронт – значит, нам придется тратить на них снаряды и вести с ними бои, в которых будем проявлять свои позиции. А со снарядами у нас сейчас и так все сложно, что является причиной тактических отступлений".
Эшелон Т-62 25 мая прибыл в Мелитополь, сообщили в Запорожской ОВА. Видео их прибытия опубликовали в Telegram волонтеры организации InformNapalm.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
В апреле украинская разведка сообщила, что российские оккупационные войска готовятся применять в войне против Украины устаревшую советскую военную технику. 23 мая Генштаб ВСУ сообщил, что Россия из-за потерь, которые понесла за время полномасштабного вторжения, вынуждена была расконсервировать танки Т-62.
Как отмечало специализированное издание Defence Express, Т-62 – устаревшая техника. Портал называет эти танки "ордой времен Хрущева" – их серийное производство началось в 1962 году. Решение расконсервировать их журналисты Defence Express считают "жестом отчаяния" со стороны РФ.
По данным Генштаба ВСУ на 26 мая, российские оккупанты потеряли в войне против Украины 1315 танков.