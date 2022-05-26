Устаревшие танки оккупантов на фронте могут быть проблемой для Украины – советник главы МВД

Такое мнение 26 мая в Telegram выразил советник главы МВД Украины Виктор Андрусив.

По его словам, очевидно, что этой техникой "будут наполнять "мясные батальоны" [боевиков] так называемых "ЛДНР".

"Конечно, оружием эти танки назвать очень тяжело. Им минимум по 45 лет, они слабы технически. И сомневаюсь, что их расконсервация прошла успешно, – написал Андрусив. – Но для нас это не отличные новости. Даже если часть этих танков заведется и доедет на фронт – значит, нам придется тратить на них снаряды и вести с ними бои, в которых будем проявлять свои позиции. А со снарядами у нас сейчас и так все сложно, что является причиной тактических отступлений".

Эшелон Т-62 25 мая прибыл в Мелитополь, сообщили в Запорожской ОВА. Видео их прибытия опубликовали в Telegram волонтеры организации InformNapalm.

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