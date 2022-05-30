В оккупированном Мелитополе произошел взрыв в районе дома, где живет коллаборант Балицкий – СМИ

Взрыв прогремел примерно в 7.50. У мелитопольцев, проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого, дрожали окна и стены в домах.

В центре города мелитопольцы наблюдали клубы черного дыма. По уточненным данным, взрыв произошел за кафе "Шторм" – между центральной площадью и ТЦ "Квартал".

Также "РИА Мелитополь" в Telegram опубликовало видео с места происшествия.

"Орки согнали много людей и технику, оцепили место ЧП и разбираются. Русня утверждает, что взорвался припаркованный Mercedes и за этим стоят украинские диверсанты", – пишут журналисты.

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Балицкий – депутат Запорожского облсовета, который после захвата войсками РФ части области начал сотрудничать с оккупантами. 7 мая он провел "пресс-конференцию", где назвал себя "губернатором области". 26 мая СБУ объявила ему подозрение в коллаборационной деятельности.