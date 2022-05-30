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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Мелитополе произошел взрыв в районе дома, где живет коллаборант Балицкий – СМИ

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Взрыв произошел утром 30 мая
Взрыв произошел утром 30 мая
Фото: ria-m.tv

Утром 30 мая в центре оккупированного Мелитополя Запорожской области прогремел мощный взрыв в районе ТЦ "Квартал", где расположена многоэтажка псевдогубернатора Запорожской области Евгения Балицкого, сообщает "РИА Мелитополь".

Взрыв прогремел примерно в 7.50. У мелитопольцев, проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого, дрожали окна и стены в домах.

В центре города мелитопольцы наблюдали клубы черного дыма. По уточненным данным, взрыв произошел за кафе "Шторм" – между центральной площадью и ТЦ "Квартал".

Также "РИА Мелитополь" в Telegram опубликовало видео с места происшествия.

"Орки согнали много людей и технику, оцепили место ЧП и разбираются. Русня утверждает, что взорвался припаркованный Mercedes и за этим стоят украинские диверсанты", – пишут журналисты.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Балицкий – депутат Запорожского облсовета, который после захвата войсками РФ части области начал сотрудничать с оккупантами. 7 мая он провел "пресс-конференцию", где назвал себя "губернатором области". 26 мая СБУ объявила ему подозрение в коллаборационной деятельности.

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами, в том числе и Мелитополь, в котором до войны проживало 154 тыс. граждан. В городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.

16 мая мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что из города за последние два месяца уехало 45–50% жителей, то есть 60–65 тыс. человек, "поэтому осталось в Мелитополе около 70 тыс. жителей".

В городе не осталось украинских газет, радио, ТВ. Жители подвергаются преследованиям, россияне похищают проукраинских активистов, а также мужчин призывного возраста. Также оккупанты требуют деньги с жителей Мелитополя, желающих покинуть город.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Мелитополь, Запорожская область, Евгений Балицкий, война России против Украины, российские оккупанты
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