В оккупированном Мелитополе произошел взрыв в районе дома, где живет коллаборант Балицкий – СМИ

Взрыв прогремел примерно в 7.50. У мелитопольцев, проживающих в районе улиц Героев Украины, Петра Дорошенко, Богдана Хмельницкого, дрожали окна и стены в домах.
В центре города мелитопольцы наблюдали клубы черного дыма. По уточненным данным, взрыв произошел за кафе "Шторм" – между центральной площадью и ТЦ "Квартал".
Также "РИА Мелитополь" в Telegram опубликовало видео с места происшествия.
"Орки согнали много людей и технику, оцепили место ЧП и разбираются. Русня утверждает, что взорвался припаркованный Mercedes и за этим стоят украинские диверсанты", – пишут журналисты.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Балицкий – депутат Запорожского облсовета, который после захвата войсками РФ части области начал сотрудничать с оккупантами. 7 мая он провел "пресс-конференцию", где назвал себя "губернатором области". 26 мая СБУ объявила ему подозрение в коллаборационной деятельности.
Часть Запорожской области захвачена оккупантами, в том числе и Мелитополь, в котором до войны проживало 154 тыс. граждан. В городе неоднократно проходили массовые проукраинские митинги.
16 мая мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что из города за последние два месяца уехало 45–50% жителей, то есть 60–65 тыс. человек, "поэтому осталось в Мелитополе около 70 тыс. жителей".
В городе не осталось украинских газет, радио, ТВ. Жители подвергаются преследованиям, россияне похищают проукраинских активистов, а также мужчин призывного возраста. Также оккупанты требуют деньги с жителей Мелитополя, желающих покинуть город.