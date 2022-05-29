В оккупированном Мелитополе провели проукраинскую акцию "Желтая лента". Фото, видео

На акцию пришли несколько десятков человек с импровизированными плакатами, флагами и желто-голубыми лентами Фото: Олег / Twitter

Об акции объявило еще несколько дней движение "Желтая лента", однако время и дату сообщили, а вот место встречи – нет. Тем не менее люди собрались в городском парке, где исполнили гимн Украины.

На акцию пришли несколько десятков человек с импровизированными плакатами, флагами и желто-голубыми лентами.

* Прям зараз Мелітополь ще раз демонструє, що він - Україна! * pic.twitter.com/xVOUhHsPJm — Олег (@dtcdonetskua) May 29, 2022

3. * Прям зараз Мелітополь ще раз демонструє, що він - Україна! * pic.twitter.com/HNauAD7FOz — Олег (@dtcdonetskua) May 29, 2022