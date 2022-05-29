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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В оккупированном Мелитополе провели проукраинскую акцию "Желтая лента". Фото, видео

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На акцию пришли несколько десятков человек с импровизированными плакатами, флагами и желто-голубыми лентами
На акцию пришли несколько десятков человек с импровизированными плакатами, флагами и желто-голубыми лентами
Фото: Олег / Twitter

Сегодня, 29 мая, в оккупированном россиянами Мелитополе Запорожской области состоялся мирный патриотический митинг в поддержку Украины. Об этом сообщает "РИА-Мелитополь".

Об акции объявило еще несколько дней движение "Желтая лента", однако время и дату сообщили, а вот место встречи – нет. Тем не менее люди собрались в городском парке, где исполнили гимн Украины.

На акцию пришли несколько десятков человек с импровизированными плакатами, флагами и желто-голубыми лентами.

Контекст:

Часть Запорожской области захвачена оккупантами. По данным Генерального штаба ВСУ, 27 апреля россияне пытались улучшить тактическое положение своих войск в направлении Запорожья, но успеха не имели и с потерями отступили.

На захваченных территориях Украины Россия пытается организовать оккупационную власть при поддержке коллаборантов.

18 мая ОВА сообщала, что в Запорожской области оккупанты готовятся к фронтальным боям.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: оккупация, митинг, Мелитополь, Запорожская область, война России против Украины
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