СБУ сообщила о подозрении назначенному оккупантами главе "военно-гражданской администрации Запорожской области"

"На Запорожье бывший нардеп-регионал Балицкий, в 2020 году избранный депутатом областного совета от Оппозиционного блока, воспринял полномасштабное российское вторжение как шанс реализовать собственные политические амбиции. Он не просто перешел на сторону врага, но и заручился его поддержкой по поводу силового захвата власти в регионе. В частности, с помощью захватчиков он заставил работников местного самоуправления и коммунальных предприятий признать себя руководителем "военно-гражданской администрации Запорожской области", – сообщили в СБУ.

Политик критиковал действия украинских властей и готовил "торжества" к 9 мая.

"Он также издал так называемое распоряжение "О временной организации общественного порядка", которое обязывало жителей региона сформировать "общественные отряды", которые должны следить, чтобы не было проявлений антироссийской деятельности", - говорится в сообщении.

Еще одного чиновника подозревают в сотрудничестве с оккупантами в Херсонской области.

"Депутат Херсонского областного совета Виталий Булюк предложил свою кандидатуру на должность главы так называемой "херсонской таможни". Он выступил с инициативой перед оккупантами якобы начать таможенное оформление товара через "херсонскую таможню", которую захватчики временно взяли под свой контроль", – проинформировали в пресс-центре.

Балицкому и Булюку сообщили о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Им грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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Видео: Служба безпеки України / YouTube



