В Харьковской области сократили продолжительность комендантского часа

Соответствующее распоряжение подписал глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, об этом чиновник сообщил в Telegram.
"В этот период запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или в транспорте. Находитесь дома и в безопасных местах", – отметил Синегубов.
Со 2 мая комендантский час в Харьковской области действовал с 21.00 до 6.00, отмечается на сайте ОВА.
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Синегубов сообщал 29 мая, что после полномасштабного вторжения РФ, которое началось 24 февраля, сейчас временно оккупирован 31% территории Харьковской области, при этом 5% были освобождены от российских захватчиков.