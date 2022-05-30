В Харьковской области сократили продолжительность комендантского часа

В Харьковской области изменили время комендантского часа, рассказал глава ОВА (фото иллюстративное) Фото: Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА / Telegram

Соответствующее распоряжение подписал глава областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, об этом чиновник сообщил в Telegram.

"В этот период запрещено находиться в общественных местах, передвигаться по улицам пешком или в транспорте. Находитесь дома и в безопасных местах", – отметил Синегубов.

Со 2 мая комендантский час в Харьковской области действовал с 21.00 до 6.00, отмечается на сайте ОВА.

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