СБУ заявила о разоблачении российского агента в "Укроборонпроме"

Дехтяренко рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России украинская спецслужба разоблачила более 360 российских агентов и более 5 тыс. коллаборантов.

"В Киеве контрразведка СБУ при содействии подразделения безопасности "Укроборонпрома" разоблачила сотрудника одного из оборонных предприятий на агитации в пользу России. Злоумышленник публично оправдывал военные преступления оккупантов и призывал коллег поддержать армию врага", – отметил спикер.

По информации Дехтяренко, этот сотрудник оборонного предприятия "неоднократно обращался к президенту РФ с просьбой предоставить ему российское гражданство".

По словам спикера СБУ, во время обысков по месту проживания агитатора нашли электронные носители с прокремлевской пропагандой, конструкторская документация по самолетостроению.

"Злоумышленник уведомлен о подозрении. Продолжаются мероприятия по установлению его подрывной деятельности", – добавил Дехтяренко.

Также спикер рассказал, что в Донецкой области ликвидирована российская агентурная сеть, разведывавшая позиции ВСУ на восточном фронте.

"Один агент задержан в Славянске, где он осуществлял фото- и видеофиксацию перемещения украинских войск, другой – в Краматорском районе: он собирал разведданные и передавал захватчикам через Telegram", – сказал Дехтяренко.

Кроме того, по его словам, в Харькове сотрудники СБУ разоблачили двух бывших участников незаконных вооруженных формирований, а в Луганской области по материалам СБУ к 8 и 10 годам заключения приговорены два командира группировки "ЛНР", которых захватили в плен под Северодонецком.

Война России против Украины. Главное (обновляется)