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ВОЙНА В УКРАИНЕ

СБУ заявила о разоблачении российского агента в "Укроборонпроме"

По информации СБУ, сотрудник оборонного предприятия призывал коллег поддержать армию врага
По информации СБУ,  сотрудник оборонного предприятия призывал коллег поддержать армию врага
Фото: depositphotos.com

Служба безопасности Украины разоблачила российского агента в "Укроборонпроме" и задержала коллаборантов, разведывавших позиции ВСУ на востоке страны, заявил спикер СБУ Артем Дехтяренко. Его обращение опубликовано в Telegram спецслужбы.

Дехтяренко рассказал, что с начала полномасштабного вторжения России украинская спецслужба разоблачила более 360 российских агентов и более 5 тыс. коллаборантов.

"В Киеве контрразведка СБУ при содействии подразделения безопасности "Укроборонпрома" разоблачила сотрудника одного из оборонных предприятий на агитации в пользу России. Злоумышленник публично оправдывал военные преступления оккупантов и призывал коллег поддержать армию врага", – отметил спикер.

По информации Дехтяренко, этот сотрудник оборонного предприятия "неоднократно обращался к президенту РФ с просьбой предоставить ему российское гражданство".

По словам спикера СБУ, во время обысков по месту проживания агитатора нашли электронные носители с прокремлевской пропагандой, конструкторская документация по самолетостроению.

"Злоумышленник уведомлен о подозрении. Продолжаются мероприятия по установлению его подрывной деятельности", – добавил Дехтяренко.

Также спикер рассказал, что в Донецкой области ликвидирована российская агентурная сеть, разведывавшая позиции ВСУ на восточном фронте.

"Один агент задержан в Славянске, где он осуществлял фото- и видеофиксацию перемещения украинских войск, другой – в Краматорском районе: он собирал разведданные и передавал захватчикам через Telegram", – сказал Дехтяренко.

Кроме того, по его словам, в Харькове сотрудники СБУ разоблачили двух бывших участников незаконных вооруженных формирований, а в Луганской области по материалам СБУ к 8 и 10 годам заключения приговорены два командира группировки "ЛНР", которых захватили в плен под Северодонецком.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

3 марта Верховная Рада приняла в целом законопроекты №5143 (об обеспечении ответственности лиц, осуществлявших коллаборационную деятельность) и №5144 (об установлении уголовной ответственности за коллаборационную деятельность).

Президент Украины Владимир Зеленский подписал оба документа 14 марта.

25 марта Верховная Рада усилила ответственность за сотрудничество с государством-агрессором, приняв законопроект №7186.

Теги: СБУ, Харьков, Луганская область, Укроборонпром, пропаганда, Северодонецк, российская пропаганда, война России против Украины, ЛНР, коллаборационизм
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