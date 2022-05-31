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ВОЙНА В УКРАИНЕ

В Северодонецке оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой – глава обладминистрации

Гайдай показал облако над Северодонецком
Гайдай показал облако над Северодонецком
Фото: Сергій Гайдай/ Луганська ОДА (ОВА) / Telegrаm

При обстреле Северодонецка Луганской области российские оккупанты повредили емкость, в которой находилась азотная кислота. Об этом в Telegram сообщил 31 мая председатель областной военной администрации (ОВА) Сергей Гайдай.

"Авиаудар по Северодонецку. Рашисты попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе. Срочно! Жители области, не выходите из укрытий!", – написал он.

Глава ОВА разместил фото облака, который поднимается над городом на высоту порядка 100 метров.

Гайдай предупредил, что азотная кислота "опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые", ее пары раздражают дыхательные пути и могут привести к отеку легких.

"Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами. Подготовьте защитные маски для лица, пропитанные содовым раствором. При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения", – объяснил он.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 31 мая в Северодонецке идут бои, российские оккупанты пытаются установить полны контроль над городом.

Контекст:

В Северодонецке до полномасштабной войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах остается 15 тыс. местных жителей. С начала вторжения там погибли около 1,5 тыс. человек.

Город активно подвергается обстрелам со стороны РФ после того, как с середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины. 

Гайдай подчеркивал, что сейчас Северодонецк является эпицентром войны в Украине.

26 мая в отель "Мир" на окраине Северодонецка зашла российская диверсионно-разведывательная группа, однако большая часть города оставалась под контролем ВСУ.

Утром 30 мая глава ОВА сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка.

Теги: Россия, Луганская область, война, оккупация, Северодонецк, вторжение, Сергей Гайдай, туман, обстрелы, российская агрессия, авиаудар, война России против Украины, кислота, облако, российские оккупанты
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