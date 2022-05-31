В Северодонецке оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой – глава обладминистрации

"Авиаудар по Северодонецку. Рашисты попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе. Срочно! Жители области, не выходите из укрытий!", – написал он.

Глава ОВА разместил фото облака, который поднимается над городом на высоту порядка 100 метров.

Гайдай предупредил, что азотная кислота "опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые", ее пары раздражают дыхательные пути и могут привести к отеку легких.

"Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами. Подготовьте защитные маски для лица, пропитанные содовым раствором. При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения", – объяснил он.

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По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 31 мая в Северодонецке идут бои, российские оккупанты пытаются установить полны контроль над городом.