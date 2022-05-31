В Северодонецке оккупанты попали в цистерну с азотной кислотой – глава обладминистрации

"Авиаудар по Северодонецку. Рашисты попали в цистерну с азотной кислотой на химзаводе. Срочно! Жители области, не выходите из укрытий!", – написал он.
Глава ОВА разместил фото облака, который поднимается над городом на высоту порядка 100 метров.
Гайдай предупредил, что азотная кислота "опасна при вдыхании, глотании и при попадании на кожу и слизистые", ее пары раздражают дыхательные пути и могут привести к отеку легких.
"Для защиты от паров и тумана азотной кислоты пользуются противогазами. Подготовьте защитные маски для лица, пропитанные содовым раствором. При местном воздействии на глаза азотная кислота вызывает тяжелое поражение с большим некрозом роговой оболочки и конъюнктивы, что приводит к потере зрения", – объяснил он.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины на 31 мая в Северодонецке идут бои, российские оккупанты пытаются установить полны контроль над городом.
В Северодонецке до полномасштабной войны проживало около 106 тыс. человек. На конец мая в городе и ближайших селах остается 15 тыс. местных жителей. С начала вторжения там погибли около 1,5 тыс. человек.
Город активно подвергается обстрелам со стороны РФ после того, как с середины апреля оккупанты сосредоточились на наступлении на востоке Украины.
Гайдай подчеркивал, что сейчас Северодонецк является эпицентром войны в Украине.
26 мая в отель "Мир" на окраине Северодонецка зашла российская диверсионно-разведывательная группа, однако большая часть города оставалась под контролем ВСУ.
Утром 30 мая глава ОВА сообщал, что оккупанты зашли на северо-восточные и юго-восточные окраины Северодонецка.