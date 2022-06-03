Оккупанты прицельно обстреливали позиции ВСУ под Гостомелем благодаря данным, полученным от шпионов – Монастырский

Монастырский отметил, что на захваченных территориях Украины сейчас действуют сотни коллаборантов Фото: МВС України / Facebook

"Во время боя в Гостомеле в первый день широкомасштабной агрессии, 24 февраля, мы общались с находящимся на этих позициях бойцами, которые встретили врага, когда было 40 [вражеских] вертолетов одновременно, пролетали и обстреливали ракетами, обстреливали тысячами выстрелов наших бойцов. Они говорили, что, скорее всего, враг знал, где размещены наши позиции", – подчеркнул Монастырский.

По его словам, несколько огневых точек ВСУ были поражены самыми первыми ракетами, которые выпустили оккупанты.

"Мы понимаем, что это тоже проблема шпионов, диверсантов, работавших в то время, и которые способствовали тому, что в первые минуты враг имел вот такие определенные успехи", – сказал глава МВД.

Монастырский также добавил, что на захваченных территориях Украины сейчас действуют сотни коллаборантов. Министр уверен, что предателям не удастся избежать ответственности.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

31 мая СБУ сообщила о задержании ведущего инженера-конструктора ГП "Антонов", который публично поддерживал российскую агрессию.