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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Оккупанты прицельно обстреливали позиции ВСУ под Гостомелем благодаря данным, полученным от шпионов – Монастырский

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Монастырский отметил, что на захваченных территориях Украины сейчас действуют сотни коллаборантов
Монастырский отметил, что на захваченных территориях Украины сейчас действуют сотни коллаборантов
Фото: МВС України / Facebook

Российские оккупанты прицельно обстреливали позиции ВСУ под аэропортом госпредприятия "Антонов" в Гостомеле Киевской области благодаря данным, полученным от шпионов. Об этом министр внутренних дел Денис Монастырский заявил в эфире всеукраинского телемарафона, видео которого 2 июня в Telegram опубликовала пресс-служба МВД Украины.

"Во время боя в Гостомеле в первый день широкомасштабной агрессии, 24 февраля, мы общались с находящимся на этих позициях бойцами, которые встретили врага, когда было 40 [вражеских] вертолетов одновременно, пролетали и обстреливали ракетами, обстреливали тысячами выстрелов наших бойцов. Они говорили, что, скорее всего, враг знал, где размещены наши позиции", – подчеркнул Монастырский.

По его словам, несколько огневых точек ВСУ были поражены самыми первыми ракетами, которые выпустили оккупанты.

"Мы понимаем, что это тоже проблема шпионов, диверсантов, работавших в то время, и которые способствовали тому, что в первые минуты враг имел вот такие определенные успехи", – сказал глава МВД.

Монастырский также добавил, что на захваченных территориях Украины сейчас действуют сотни коллаборантов. Министр уверен, что предателям не удастся избежать ответственности.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

31 мая СБУ сообщила о задержании ведущего инженера-конструктора ГП "Антонов", который публично поддерживал российскую агрессию.

Контекст:

На аэродроме в Гостомеле в первые дни войны шли ожесточенные бои с российскими десантниками. Там же находился самый большой в мире транспортный самолет Ан-225 "Мрія", его разбомбили россияне

6 марта президент Украины Владимир Зеленский присвоил Гостомелю звание "Город-герой".

2 апреля вся Киевская область была освобождена от российских оккупантов..

Теги: Россия, МВД, Украина, Гостомель, аэропорт, Киевская область, ВСУ, война России против Украины, Денис Монастырский, российские оккупанты
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